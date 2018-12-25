"Новогоднее ралли" на крипторынке закончилось - ГК "Форекс Клуб"

Рост крипторынка, который напоминал "предновогоднее ралли" на фоне потери интереса к рынку классических активов, стремительно падавшему в последние дни, видимо, иссяк, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. Вероятно, подъем криптовалют уже не возобновится вплоть до конца декабря.

В последнее время основные криптовалюты показывали активный рост, так как инвесторы с классических рынков перебирались на рынок цифровых активов. Резкое падение мировых фондовых площадок в последние дни вынудило участников рынка искать альтернативные инструменты для инвестирования.

При этом хорошей новостью для крипторынка стало сообщение о том, что Facebook ищет специалистов в области криптоиндустрии. В мае соцсеть создала специальное подразделение, которое работает в области блокчейна и цифровых валют. Однако на 11:00 курс биткоина за сутки упал на 7,66% - до 3787 долларов при капитализации $66,9 млрд. Ethereum к этому времени резко подешевел на 4,99% - до 129,3 доллара, его капитализация составила $13,4 млрд. Litecoin ослабел на 6,98% - до 35,8 доллара с капитализацией $1,9 млрд. Курс XRP за сутки упал на 11,6% - 0,38 доллара, а капитализация достигла $15,5 млрд. При этом отдельной позитивной новостью для XRP могло бы стать сообщение о том, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance сделает XRP своей базовой торговой парой. Общая капитализация крипторынка достигла отметки $129,1 млрд.

"Вместе с тем, крупнейшие американские банки сообщили о том, что они не планируют в ближайшее время выходить на криптовалютный рынок из-за отсутствия спроса у клиентов. Кроме того, оператор Нью-Йоркской фондовой биржи ICE может вновь отложить запуск биткоин-фьючерсов на платформе Bakkt, который запланирован на 24 января. По прогнозам финансовых скаутов, вплоть до Нового года на крипторынке не возобновится "ралли": до конца декабря курс биткоина может опуститься до 3500 долларов, Ethereum - до 125 долларов, XRP - до 0,35 доллара, Litecoin - до 30 долларов", - заключает эксперт "Форекс Клуб".