Сегодня поддержка рубля экспортными продажами вполне может сохраниться - РФПИ

"В первый торговый день последней рабочей недели в уходящем году рубль долгое время оставался лидером среди ЕМ валют с ростом на 0.8% до отметок 68.30/USD. Лишь к концу дня российская валюта отступила из-за обвального снижения цен на нефть до US$50.50/брл. Активность иностранцев, вероятно, была сильно снижена, учитывая сокращение оборота торгов с US$3.5-3.7 млрд. в среду-пятницу на прошлой неделе до US$2.2 млрд. вчера. Сегодня локальный рынок еще больше отойдет "во власть" локальных игроков, учитывая выходной на Западе и налоговые выплаты в РФ. Вчера экспортные продажи в течение дня позволили рублю снизить чувствительность к ценам на нефть, и сегодня эта поддержка вполне может сохраниться. Более того, продажи могут поддерживаться не только плановыми налогами, но и выплатами экспортных пошлин, предновогодних бонусов/премий и ожиданиями длинных выходных, учитывая, что расчеты по рублям после праздников возобновятся только 9 января. Правда, для спекулянтов фактор длинных выходных будет играть в обратную сторону, способствуя сокращению позиций. Сегодня не исключаем торговли вокруг уровня 68.50/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.