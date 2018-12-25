Утренние прогнозы: негативный старт и "безыдейная" консолидация

Новый виток снижения на азиатских рынках и рынке нефти не оставляет отечественным акциям выбора во вторник - негативный старт торгов и переход в состояние консолидации.

ГК "Форекс Клуб" (Иван Марчена): "Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник может существенно упасть вслед за нефтью и азиатскими рынками. Накануне он снизился в среднем на 1% при негативном внешнем фоне. На западных рынках начались рождественские каникулы, что сказывается на активности торгов на российском рынке. Основные фондовые индексы США потеряли в понедельник в пределах 3%. Поводом для столь серьезного снижения стала критика президента США Дональда Трампа в адрес ФРС. Также сохраняется проблема с подписанием нового бюджета страны. Европейские рынки также достаточно существенно понизились, просев на 1,5%. Нефть во вторник дешевеет более чем на 6%, цена Brent опустилась ниже $51 баррель, вернувшись к минимумам конца августа прошлого года".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня возможно открытие в "минусе" по индексу РТС - характер торгов на мировых рынках пока не позволяет ожидать восстановления "спроса на риск". Вместе с тем пробой вниз уровня 1050 пунктов по индексу РТС сегодня выглядит маловероятным, учитывая отсутствие нерезидентов, которые ушли на рождественские каникулы. На валютном рынке возможен некоторый период консолидации вблизи отметки 68,5 по паре доллар-рубль на фоне сокращения активности на рынках в целом из-за праздников".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением порядка 0,5-0,7%, в районе 2305-2310 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2290 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2340, 2350 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для него станет "круглая" значимая отметка 2300 пунктов. Основные рынки акций сегодня будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Выхода значимых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня индекс МосБиржи может остаться в состоянии консолидации, что не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах".