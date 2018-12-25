WTI подешевела на 6,7%

Американские фондовые индексы продемонстрировали активное снижение в понедельник. Рождественская сессия на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходит в "красной зоне".

Американские фондовые индексы продемонстрировали активное снижение в понедельник после рекордного с 2008 года обвала на прошлой неделе.

Нефть марки WTI с поставкой в феврале подешевела на 6,7%, до $42,53 за баррель, аналогичный контракт на Brent упал на 6,2%, до $50,47 за баррель. Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.

В понедельник фондовые биржи США работали по укороченному графику (до 21:00 мск), а во вторник рынки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Из-за этого ожидается, что объем торгов на текущей неделе будет ниже среднего.

В отсутствие статданных инвесторы реагировали на политические новости.

Как сообщалось, работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 мск) 22 декабря. Пока не ясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году.

В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы.

Таким образом, Д.Трамп исполнил свою угрозу, не получив финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и в стабильности ситуации на финансовом рынке.

Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорится в воскресном заявлении Минфина.

Несмотря на это, акции этих финансовых организаций подешевели в понедельник: Bank of America - на 0,5%, Morgan Stanley - на 1,8%, Citigroup - на 2%, JPMorgan Chase - на 2,2%, Goldman Sachs - на 2,3%, а Wells Fargo - на 3,4%.

Стоимость бумаг разработчика ПО для фитнес-клубов Mindbody Inc. взлетела на 65% на новости, что фонд Vista Equity Partners покупает его за $1,9 млрд.

Капитализация Facebook уменьшилась на 0,7% после обвала на 6,3% в пятницу, вызванного исключением акции соцсети из списка наиболее перспективных инвестиций по версии финкомпании Wedbush Securities.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 24 декабря рухнул на 653,17 пункта (2,91%) - до 21792,50 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 65,52 пункта (2,71%) - до 2351,1 пункта.

Nasdaq Composite потерял 140,08 пункта (2,21%) и составил 6192,92 пункта.

Рождественская сессия на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходит в "красной зоне" вслед за резким снижением в Европе и США накануне.

В лидерах падения во вторник оказались японские акции, поскольку площадки Японии были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником и не успели отыграть весь накопившийся негатив.

Японский Nikkei 225 рухнул на 5%, опустившись ниже 20 000 пунктов, и перешел к "медвежьему" тренду, более широкий индекс Topix - на 4,9%.

Декабрь, вероятно, запомнится инвесторам японского рынка акций самым значительным месячным падением в истории.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,8%, Shenzhen Composite - на 0,9%, индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - на 0,6%.

Во вторник не проводятся торги в Гонконге, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Индии, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Пакистане, а также на Шри-Ланке и Филиппинах.

Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась до нуля впервые с 2017 года.

Наиболее значительное падение в Токио демонстрируют акции фармацевтических и телекоммуникационных компаний.