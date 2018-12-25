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25 декабря 2018 года 09:45

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 25 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали активное снижение в понедельник после рекордного с 2008 года обвала на прошлой неделе. Нефть марки WTI с поставкой в феврале подешевела на 6,7%, до $42,53 за баррель, аналогичный контракт на Brent упал на 6,2%, до $50,47 за баррель. Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.

В понедельник фондовые биржи США работали по укороченному графику (до 21:00 мск), а во вторник рынки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Из-за этого ожидается, что объем торгов на текущей неделе будет ниже среднего. В отсутствие статданных инвесторы реагировали на политические новости.

Как сообщалось, работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 мск) 22 декабря. Пока не ясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы. Таким образом, Дональд Трамп исполнил свою угрозу, не получив финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и в стабильности ситуации на финансовом рынке. Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорится в воскресном заявлении Минфина.

Рождественская сессия на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона проходит в "красной зоне" вслед за резким снижением в Европе и США накануне. В лидерах падения во вторник оказались японские акции, поскольку площадки Японии были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником и не успели отыграть весь накопившийся негатив. Японский Nikkei 225 рухнул на 4,9%, опустившись ниже 20 000 пунктов, и перешел к "медвежьему" тренду. Декабрь, вероятно, запомнится инвесторам японского рынка акций самым значительным месячным падением в истории.

Китайский Shanghai Composite упал на 0,8%, Shenzhen Composite - на 0,9%, индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - на 0,6%. Во вторник не проводятся торги в Гонконге, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Индии, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Пакистане, а также на Шри-Ланке и Филиппинах.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 5,021 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,459 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 декабря снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (22-24 декабря) 0,01%, опустившись до 570,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть БО-03" (+0,96%), "Газпромбанк БО-17" (+0,5%) и "Газпром капитал БО-04" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Внешэкономбанк-001Р-02" (-1,2%), "Сбербанк-001-04R" (-0,75%) и "Транснефть-001P-08" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 24 декабря полностью разместила выпуск облигаций серии 001Р-08 объемом 2 млрд 240,8 млн рублей. Ставка 1-го купона составила 3,5% годовых. Купоны годовые. Облигации сроком обращения около 27 лет (9 тыс. 855 дней) были размещены по закрытой подписке. У выпуска амортизационная система погашения. Эмитент примерно через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска. Облигации размещались в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Кроме того, ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций серии БО-002Р-02 объемом 17,7 млрд рублей в размере 9,5% годовых. Ставка 2-6-го купона будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода плюс 1,75% годовых. При этом ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 21 декабря. Эмитент также 21 декабря провел сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-002Р-01 объемом 2 млрд 719,800 млн рублей. Срок обращения займа - около 12 лет. По бондам предусмотрено амортизационное погашение. Техническое размещение этих двух выпусков запланировано на 27 декабря. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 66 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

Компания "СФО МОС МСП 1" установила ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением на 7 млрд рублей в размере 9,1% годовых. Эмитент с 20 по 24 декабря собирал заявки на облигации с погашением 28 марта 2034 года. Ориентир ставки составлял 9,00-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,38-9,49% годовых. Купоны ежемесячные. Дата технического размещения выпуска - 26 декабря. Облигации класса "А" размещаются по открытой подписке. Они обеспечены портфелем кредитов МСП банка. Кроме того, поручителем выпуска выступает "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в объеме 7,3 млрд рублей.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) 25 декабря начнет сбор заявок на облигации серии Б-1-12 объемом 5 млрд рублей и серии Б-1-13 объемом 10 млрд рублей. Книга заявок будет открыта до 27 декабря. Техническое размещение выпусков запланировано на 28 декабря. Оба выпуска будут размещаться по открытой подписке на 1,5 года, купоны квартальные. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 8,15% годовых. Выпуски размещаются в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2015 года объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

ООО "Концерн "Россиум" 25 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 25 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 26 декабря. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации планируется размещать на срок до 10 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 28 декабря проведет размещение облигаций серии 001Р-04Р объемом 2 млрд рублей. Бумаги имеют один купон длительностью 2 года, ставка купона установлена в размере 8,2%, годовых. Дата погашения выпуска - 28 декабря 2020 года. Сбор заявок на бонды прошел 19 декабря.


Опубликовано: /Финмаркет/
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