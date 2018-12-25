Текущая слабость рубля в большей степени обусловлена геополитическими рисками, а не котировками нефти - "Открытие Брокер"

"Рубль чувствовал себя более уверенно, чем рынок акций. Снижение активности внешних участников на фоне оставшихся налоговых платежей создало условия для укрепления отечественной валюты. Впрочем, также укреплялись валюты сырьевых стран, а доллар на глобальном рынке был под давлением. Текущее падение нефти также можно рассматривать в качестве того, что у Минфина будет не столь много средств для реализации валютных покупок в рамках бюджетного правила. Соответственно, давление на рубль будет не столь сильным в предстоящие месяцы. Плюс в 2019 году произойдёт уникальное для современной России событие. Общий внешний долг может оказаться меньше международных резервов. Бюджетный профицит при текущей цене на нефть сохранится, так как основной финансовый документ страны сформирован на основе цены за баррель на уровне $41,6. Бегство капитала, которое отмечалось весной и в конце лета, фактически сошло на нет. Есть риски того, что в начале года вновь произойдут негативные события для отечественного финансового рынка, но это уже будет историей будущего года. Предстоящий день для российского рынка будет тихим, если не считать просадки в начале дня. Однако это не означает, что рубль также последует за рынком акций. Индекс доллара существенно ослаб, а текущие цены на нефть также означают, что объёмы средств, которые будут выделяться на покупку валюты в рамках бюджетного правила, будут незначительными. К тому же текущая слабость рубля в большей степени обусловлена геополитическими рисками, а не котировками нефти", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.