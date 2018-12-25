После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением порядка 0,5-0,7%, в районе 2305-2310 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2300, 2290 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2340, 2350 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Скорее всего, ближайшей точкой притяжения для него станет "круглая" значимая отметка 2300 пунктов. Основные рынки акций сегодня будут закрыты в связи с празднованием Рождества. Выхода значимых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня индекс МосБиржи может остаться в состоянии консолидации, что не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах", - считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.