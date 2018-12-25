Рынок акций РФ на открытии торгов во вторник может существенно упасть - ГК "Форекс Клуб"

"Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник может существенно упасть вслед за нефтью и азиатскими рынками.

Накануне он снизился в среднем на 1% при негативном внешнем фоне. На западных рынках начались рождественские каникулы, что сказывается на активности торгов на российском рынке. Основные фондовые индексы США потеряли в понедельник в пределах 3%.

Поводом для столь серьезного снижения стала критика президента США Дональда Трампа в адрес ФРС. Также сохраняется проблема с подписанием нового бюджета страны. Европейские рынки также достаточно существенно понизились, просев на 1,5%. Нефть во вторник дешевеет более чем на 6%, цена Brent опустилась ниже $51 баррель, вернувшись к минимумам конца августа прошлого года", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.