Возможно открытие в "минусе" по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня возможно открытие в "минусе" по индексу РТС - характер торгов на мировых рынках пока не позволяет ожидать восстановления "спроса на риск". Вместе с тем пробой вниз уровня 1050 пунктов по индексу РТС сегодня выглядит маловероятным, учитывая отсутствие нерезидентов, которые ушли на рождественские каникулы. На валютном рынке возможен некоторый период консолидации вблизи отметки 68,5 по паре доллар-рубль на фоне сокращения активности на рынках в целом из-за праздников", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.