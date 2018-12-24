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24 декабря 2018 года 19:32

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро, несмотря на падение цен нефти

Москва. 24 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль умеренно растет к бивалютной корзине, несмотря на снижение цен на нефть.

Курс доллара США составил 68,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 49,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 78,01 руб./EUR1, опустившись на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 37,01 копейки - до 72,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на падение цен на нефть и снижение российских и американских фондовых индексов. Поддержку нацвалюте оказывают налоговый период декабря и фиксация прибыли по "коротким" позициям по рублю на последней неделе года.

В понедельник фондовые биржи США будут работать по укороченному графику (до 21:00 МСК), а во вторник рынки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Из-за этого ожидается, что объем торгов на текущей неделе будет ниже среднего.

Инвесторы реагируют главным образом на политические новости в отсутствие важных статданных. Как сообщалось, работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 МСК) 22 декабря. Пока не ясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. Таким образом, Д.Трамп исполнил свою угрозу, не получив финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и в стабильности ситуации на финансовом рынке.

Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорится в воскресном заявлении Минфина.

Падение цен на нефть ускорилось в понедельник на фоне низких объемов торгов в рождественскую неделю. Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 1,73% - до $52,89. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,19%, до $44,59 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent рухнула на 10,7%, WTI - на 11,4%. С октябрьских максимумов обе марки подешевели примерно на 40%.

Главным негативным фактором для рынка нефти остаются опасения по поводу замедления роста мировой экономики и сохранения избытка топлива.

Как сообщалось, представители Ирака, Кувейта и ОАЭ ранее согласились с заявлениями Саудовской Аравии о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи дал понять, что возможно дополнительное снижение добычи в случае сохранения перепроизводства нефти в мировых масштабах.

Сама Саудовская Аравия, тем временем, по слухам планирует сократить добычу на 322 тыс. баррелей в сутки вместо заявленных ранее 250 тыс. б/с.

Давление на рынок оказывает растущая добыча в США. Как свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 10 единиц.

Как рассказал "Интерфаксу" руководитель аналитического блока УК Ингосстрах-Инвестиции Евгений Воробьев, рубль в ходе торгов понедельника умеренно укрепляется в рамках коррекции после существенного ослабления рубля в пятницу, когда курс национальной валюты превышал 69 руб./$1. "Кроме того, позитивное влияние на динамку рубля оказывает возможный спрос на рублевую ликвидность - на этой неделе компании РФ выплачивают крупные налоги. Также котировки рубля поддерживаются слабеющим долларом на мировом рынке, в том числе под влиянием новостей вокруг руководства ФРС. Котировки нефти сегодня колеблются около $54 за баррель Brent и существенного влияния на рубль не оказывают", - отмечает Е.Воробьев.

"В понедельник российский рубль отыграл часть пятничных потерь. При этом американская валюта пытается закрепиться выше 68 руб./$1, что создаст плацдарм для дальнейшего роста. Однако ей противостоят фундаментальный фактор - недооцененность рубля относительно текущих уровней рынка энергоносителей, а также подготовка экспортеров к налоговому периоду. В случае, если до конца недели внешний фон улучшится, "медведи" могут попытаться вернуть себе инициативу и увести доллар в консолидацию между уровнями 65-68 руб./$1, в которой он двигался с середины сентября", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 декабря на 39,88 копейки, до 68,4073 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,31 копейки, до 77,8886 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 16,72 копейки по отношению к пятнице и составил 68,3834 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,82 копейки и составил 68,3938 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 261,555 млн, из которых $1 млрд 228,667 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 032,888 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 12,86 копейки, до 77,8127 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 17,58 копейки и составил 77,9593 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR964,124 млн, из которых EUR623,777 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR340,347 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,94 годовых. В то же время, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,05% годовых, ставка на срок 1 месяц - на уровне 8,28% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущих торгов - 8,61% и 8,7% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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