Рынок акций начал предновогоднюю неделю с продолжения отката вслед за миром, индекс РТС обновил минимум с 11 сентября

Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ начал предновогоднюю неделю с продолжения отката вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за опасений замедления мировой экономики и избыточного предложения сырья; индекс РТС опустился к минимуму с 11 сентября во главе с бумагами экспортеров на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи откатился до 2322,27 пункта (-1,1%), индекс РТС - до 1070,09 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар просел до 68,36 рубля (-0,49 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-3,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1% и -2,2% "префы").

Подросли бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,3%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (Япония не работала в связи с празднованием Дня рождения императора, Китай подрос на 0,4%), но снижается Европа (FTSE, CAC 40 потеряли 0,5-1,5%, Германия не работает) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Поддержку китайскому рынку оказали сигналы о возможности новых стимулов в КНР в 2019 году и сообщения в СМИ в конце прошлой недели о "новом прогрессе" на переговорах о торговле с США. Кроме того, появилась информация о том, что Пекин работает над законом о совершенствовании интеллектуальных прав и предоставлении равных прав иностранным инвесторам.

В США рынок снижается на фоне приостановки работы правительства США и данных о ВВП, оказавшихся слабее ожиданий (рост ВВП за третий квартал был пересмотрен до 3,4% с ранее объявленных 3,5%). В понедельник сессия в США будет сокращенной, во вторник американские биржи закрыты.

Президент США Дональд Трамп в пятницу продолжал настаивать на необходимости построить стену на границе с Мексикой, угрожая приостановить работу правительства, если демократы Сената проголосуют против законопроекта о временном бюджете, который включает $5,7 млрд на ее возведение.

Работа части американских федеральных учреждений была приостановлена в 00:00 (8:00 МСК) 22 декабря, уже после завершения пятничных торгов. Пока неясно, когда правительство возобновит работу, есть вероятность, что это произойдет уже в новом году. В список ведомств, на которые в бюджете США не хватило средств, входят в числе прочих министерства финансов, юстиции, Госдепартамент, а также ФБР, таможенная и пограничная службы.

Нефть в понедельник также продолжила снижение после локального утреннего роста, цены вновь нацелили на минимумы более чем за год. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $52,95 за баррель (-1,6% и -1% в пятницу), февральская цена WTI - $44,65 за баррель (-2,1% и -0,6% в пятницу).

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе подскочило на 10 единиц - до 883 штук. Прирост оказался максимальным с начала ноября, до этого число установок в эксплуатации снижалось две недели подряд.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, триггером повсеместных распродаж выступили противоречивые сигналы со стороны представителей администрации США, которые усложнили и без того непростую ситуацию на рынке. Новые высказывания Д.Трампа о серьезном недовольстве главой ФРС инвесторы теперь уже восприняли как потенциальную угрозу увольнения Дж.Пауэлла, однако министр финансов США Стивен Мнучин поспешил заверить общественность, что этого не произойдет, поскольку у президента нет таких полномочий.

В то же время, сам С.Мнучин потом создал новый повод для беспокойства, проведя на выходных беседы с руководителями шести крупнейших банков для оценки стабильности их рыночного положения и достаточности ликвидности, а также запланировав на понедельник встречу с президентской рабочей группой по финансовым рынкам (создана после кризиса 1987 года). Подобные действия Минфина США не могут не наталкивать на мысли о наличии кризиса на финансовых рынках, что сложно отрицать, видя затяжное снижение индексов, однако все происходящее как снежный ком усиливает панику среди инвесторов, провоцируя распродажи.

Тем временем, власти Китая работают над поиском мер поддержки экономического роста, чтобы не допустить значительного замедления до достижения компромисса с США по торговым вопросам. Так, с 1 января будут отменены экспортные пошлины на 94 товара, включая удобрения и железную руду, а для более чем 700 наименований будут действовать временные сниженные тарифы. Помимо этого, власти Китая изучают другие возможности по снижению налогов, импортно-экспортных тарифов, резервных требований для банков в 2019 году, а также планируют увеличение расходов на инфраструктуру. Однако на фоне разнонаправленного новостного фона из США эти инициативы КНР остались рынком не замечены, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, очередной бюджетный кризис в США застал рынки далеко не в лучшем состоянии. Поэтому объем рисков оказался чрезмерным для рынков на рождественской неделе. Активность существенно снизилась, но подобное положение дел ожидалось. Укрепление рубля негативно влияет на бумаги экспортеров, включая нефтяников и металлургов. У нефтяников также пессимизм подкрепляется снижением цен Brent в район $53 за баррель. Рубль оказался сильно перепроданным на прошлой неделе, что позволило ему укрепиться в понедельник вместе с другими сырьевыми валютами. На текущей неделе отечественную валюту также будут поддерживать налоговые платежи.

Дополнительную нервозность на рынках породила новость, что министр финансов США С.Мнучин провел консультации с лидерами шести крупнейших банков, чтобы убедиться в достаточности их ликвидности. Для многих это стало напоминанием о кризисе 2008 года, когда рынки оказались в ситуации отвесного падения. Конечно, непосредственных поводов для беспокойства пока нет, но устойчивое снижение рынков в последнее время может стать основой для беспокойств относительно устойчивости ряда финансовых организаций (история краха Lehman Brothers также начиналась достаточно спокойно), полагает А.Кочетков.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, ослабление российского рынка акций по большей части связано с ценами на нефть. На выходных представители крупнейших нефтедобывающих стран заявили, что срок действия соглашений ОПЕК+ может быть продлен, а ограничения на добычу - ужесточены, и для этого даже может быть созвано внеочередное заседание ОПЕК (или, вероятно, ОПЕК+). В Лондоне и Нью-Йорке в понедельник в канун Рождества проходят сокращенные торговые сессии, во вторник эти рынки будут закрыты, а в Лондоне торги не будут проходить и в среду, отмечают эксперты.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС премьер" Александр Бахтин, интрига предновогодней недели сохраняется, рынок акций пока не определился с тем, где поставить финальную точку в уходящем году. Массовых распродаж не отмечается, рынок акций был готов расти, но негативный внешний фон тянет его за собой.

После сделки ОПЕК+ нефтяные котировки не получают ожидаемой поддержки. Brent держится ниже $55 за баррель, потеряв с пиков октября уже 40%. На российском рынке это частично нивелировано ослаблением рубля, но разница все равно несоразмерная. Нефть в рублях за тот же период подешевела более чем на 30%. Поэтому в случае продолжения негативной динамики в "черном золоте" российские нефтяные бумаги могут спуститься вниз в ускоренном порядке, потянув за собой индексы. Затянувшееся снижение вызывает беспокойство и у сланцевых компаний из США, которые на таких ценах сокращают инвестиции в производство и планы по наращиванию добычи.

В США минувшая неделя стала одной из худших за последние 10 лет, все дни закрывались на отрицательной территории, а с начала года S&P 500 ушел в "минус" уже на 10%, торгуясь на уровнях лета 2017 года. В текущей ситуации вероятна коррекция вверх, такое снижение не соответствует реальной динамике в экономике и носит больше эмоциональный характер. Также в преддверии завершения очередного финансового периода в интересах управляющих показать рост на текущей неделе, что станет дополнительным стимулом для "выкупа" просадки.

На рынке акций РФ интрига предновогодней недели сохраняется: рынок готов оперативно переключиться на праздничное настроение и показать восходящую динамику, но только в условиях внешней поддержки. Нефть и итоги торгов в США в последние дни 2018 года укажут индексу МосБиржи направление. С учетом низких текущих уровней по Brent и индексу S&P 500 вероятность отскока по обоим фронтам высокая, что может поддержать российский рынок акций в последнюю неделю, считает А.Бахтин.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова также полагает, что основным негативом для рынка акций РФ выступает дешевеющая нефть, которая уже достигла уровней, где этот фактор нельзя игнорировать. Позитивной новостью является намерение Минфина США снять санкции с "РусАла" - это говорит о том, что санкционное давление США не должно резко усиливаться. Будут учитываться последствия новых мер с точки зрения ущерба для резидентов США. Исходя из этой логики, снижается вероятность введения ограничений на российские ценные бумаги. О нецелесообразности подобных мер неоднократно говорил глава Минфина США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-18,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-8,2%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-5,8%), акции ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-5,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,9%), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+23,2% и +6,6% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+7,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,9%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 19,331 млрд рублей (из них 6,022 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).