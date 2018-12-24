Цены евробондов РФ в понедельник изменяются незначительно, нерезиденты готовятся к Рождеству

Москва. 24 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник незначительны на фоне пониженной активности торгов, традиционно отмечающейся в преддверии католического Рождества. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 21 декабря и составила 109,75% от номинала, что соответствует доходности 4,25% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 10 базисных пунктов - до 98,44% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 2,565% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 4 пункта и составил 168,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 19 базисных пунктов - до 105,55% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,46% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 12 базисных пунктов - до 102,55% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,43% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к 21 декабря на 13 базисных пунктов - 99,5% от номинала, что соответствует доходности 4,83% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году не изменились в цене - 102,2% от номинала, что соответствует доходности 4,35% годовых.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 15 базисных пунктов - до 94,25% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,66% годовых), а новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 8 базисных пунктов, до 95,22% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,945% годовых).

"Завтра финансовые рынки США и Европы будут закрыты по случаю Рождества, поэтому сегодня торговая активность находится на низком уровне; большинство выпусков российских суверенных евробондов практически не меняются в цене. В частности, котировки недавно размещенного выпуска "Россия-25" в евро в течение дня колебались в пределах 7-10 базисных пунктов; бумага торгуется около номинала. Котировки выпуска "Россия-22" в долларах также практически не меняются - с начала дня бумага подешевела с 101,28% до 101,26% от номинала. Стоимость 5-летних CDS на Россию умеренно подросла на прошлой неделе - со 144 до 152 пунктов, и сегодня также находится на уровне открытия дня", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев.