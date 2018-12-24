Пик налоговых платежей во вторник может подтолкнуть ставки МБК к новым годовым максимумам - ИК "Велес Капитал"

"В преддверии основных налоговых платежей во вторник ситуация с рублевой ликвидностью остается стабильной. Остатки свободных средств банков на корсчетах в ЦБ поддерживаются на комфортном уровне в 2,5 трлн руб., индикативная ставка МБК MosPrime o/n почти не изменилась в понедельник, составив 7,94% годовых. Стоит отметить, что в понедельник банки возвращали Федеральному казначейству в общей сложности 245 млрд руб. по депозитам и операциям РЕПО, однако погашение средств также не повлияло на ситуацию. При этом на двух новых аукционах РЕПО в понедельник общий спрос участников едва превысил отметку в 10 млрд руб. Не исключено также, что завтра банки заберут часть ликвидности с недельных депозитов в ЦБ, что поможет частично компенсировать отток ликвидности на крупные платежи. Впрочем, завтрашний объем платежей может превысить отметку в 1 трлн руб., что усилит давление на ставки межбанковского рынка и может подтолкнуть значение MosPrime o/n к максимуму текущего года в виде 8% годовых. Торги на валютном рынке проходили в понедельник при пониженной активности участников в виду предпраздничного дня на большинстве западных торговых площадок. Еще на открытии рубль отыграл часть потерь, понесенных в конце прошлой недели, а в дальнейшем пара доллар/рубль консолидировалась в узком диапазоне 68,3-68,5 руб., лишь эпизодически выходя за его границы", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.