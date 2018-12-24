Рынки еще не достигли дна - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Тренды рынками заданы вполне однозначно. Еще немного вниз - и эмоции игроков включатся и выплеснутся в продажи, - предупреждает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Продажи западных акций, отечественных акций (в меньшей степени - облигаций), рубля. Ранее мы говорили, что прошлая неделя рискует стать неделей фондовых разочарований. Риск реализовался, что, собственно, и предполагалось. Однако неделя наступающая не многим лучше. И если до сих пор схлопывание рынков происходило в относительной, успокаивающей тишине, то ближайшие дни, скорее всего, уже будут отмечены массой депрессивных прогнозов, резко негативных высказываний и панических настроений. По нашей мысли, депрессивные прогнозы и панические настроения спровоцируют новую волну продаж. Так что рынки, в данной парадигме, еще не достигли дна. Развивая мысль, мы не ожидаем вследствие продаж глубокой дальнейшей просадки. Да, убытки вырастут, но в первую очередь, и значительно, вырастут страхи инвесторов.

Полагаем, пик эмоционального напряжения придется на конец декабря - январь. Здесь мы ожидаем минимумов происходящих коррекций".

А дальше? Эксперт ИК остается скептиком по отношению к акциям американских и европейских компаний: "Они все еще очень дороги, и откат индексов на -20 и даже -30% не повод к покупкам. Насчет западных облигаций - интереснее: многие из них серьезно просели, дают 5-6% годовой доходности. Объявленная 19 декабря более мягкая позиция ФРС делает покупки в этом секторе, по меньшей мере, допустимыми. Что грозит российским рынкам? Спасибо санкциям! Горячий спекулятивный капитал покинул отечественные площадки еще весной-летом-осенью. Поэтому глубоко не упасть - продавать некому. Справедливо для акций, а также для корпоративных и гособлигаций. В то же время, российские активы дорогими не назовешь. Январь, вероятно, даст хороший выбор для покупок".