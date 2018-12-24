Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро днем в понедельник

Москва. 24 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник днем, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность под пиковые выплаты налогового периода декабря.

Курс доллара США составил 68,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,96 руб./EUR1, опустившись на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 35,55 копейки - до 72,71 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 декабря на 39,88 копейки, до 68,4073 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,31 копейки, до 77,8886 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат декабря. В ближайшие дни им придется выплатить НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль общим объемом более 1 трлн рублей.

При этом участники рынка постепенно сокращают активность перед Рождественскими каникулами на зарубежных биржах. В понедельник торги на биржах США и Великобритании пройдут в укороченном режиме, во вторник западные биржи закрыты в связи с празднованием Рождества.

Министр финансов США Стивен Мнучин провел индивидуальные беседы с руководителями шести крупнейших американских банков, чтобы убедиться в наличии у кредитных организаций достаточной ликвидности и стабильности ситуации на финансовом рынке. Руководители банков подтвердили, что располагают "достаточной ликвидностью для кредитования потребителей и бизнеса и проведения других рыночных операций", говорится в воскресном заявлении Минфина.

Чиновники экономического блока опасаются, что на рынок негативно повлияют сообщения о недовольстве президента Дональда Трампа главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, которое может перерасти в попытку сменить руководителя американского ЦБ.

С.Мнучин сообщил в субботу в своем Twitter, что Д.Трамп не предлагал уволить главу ФРС, а также не считает, что у него в принципе есть такие полномочия. "Я никогда не предлагал уволить председателя Пауэлла и не считаю, что имею такое право", - сказал президент С.Мнучину, согласно сообщению министра финансов в Twitter.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя ФРС Дж.Пауэлла после недавнего решения Федерального резерва повысить ставку.

Нефтяной рынок в ходе торгов в понедельник слабо меняется на фоне сохраняющихся опасений перепроизводства. Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 МСК увеличилась на 0,15% - до $53,9 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,31%, до $45,45 за баррель.

На прошлой неделе неделю цена Brent упала на 10,7%, до самой низкой отметки с 8 сентября 2017 года, WTI - на 11,4%, до минимума с 12 июля 2017 года.

Представители Ирака, Кувейта и ОАЭ согласились с заявлениями Саудовской Аравии о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость. Кроме того, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи дал понять, что возможно дополнительное снижение добычи в случае сохранения перепроизводства нефти в мировых масштабах.

Хеджевые фонды на прошлой неделе увеличили ставки на снижение цен на североамериканскую нефть на 21%, до максимума за более чем два года.

"В начале текущей недели российская валюта демонстрирует попытки восстановления благодаря стабилизации цен на нефтяном рынке и приближению завтрашнего пика налоговых платежей. Отметки в районе 77,5 руб./EUR1 и 68 руб./$1 в настоящее время выглядят как предел возможного восстановления рубля под воздействием обозначенных факторов. Во второй половине недели настроения в отношении рубля могут измениться, игроки могут предпочесть выйти из длинных позиций по рублю в преддверии длинных выходных, в течение которых на глобальных площадках могут произойти значительные движения", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Российский рубль в последние дни находится под заметным давлением и в целом демонстрирует динамику хуже большинства других валют развивающихся стран. Текущая волна слабости рубля отмечается нейтральной динамикой CDS и доходностей гособлигаций РФ, следовательно, частично может быть обусловлена не общерыночными факторами, а ростом спроса на валютную ликвидность рядом компаний к пику погашений внешнего долга", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,94 годовых. В то же время, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 8,05% годовых, ставка на срок 1 месяц - на уровне 8,28% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущих торгов - 8,61% и 8,7% годовых соответственно.