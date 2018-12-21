Рынок акций на неделе продолжил снижение вслед за миром

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за мировыми площадками из-за повышения ставки Федрезервом США в условиях сохраняющихся опасений замедления мировой экономики, а также на фоне обвалившейся нефти из-за ожиданий сокращению спроса на сырье. Сдерживающим фактором выступили известия, что Минфин США намерен через месяц снять санкции с РусАла и En+ Group.

Вывод средств нерезидентами из российских активов продолжился, в то время как приток капитала в акции развивающихся рынков (ЕМ) через ETF побил годовой рекорд, составив $4,5 млрд. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 13 по 19 декабря составил порядка $90 млн против оттока $230 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ зафиксировали отток капитала на уровне $80 млн после вывода $190 млн неделей ранее (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 17 по 21 декабря снизился на 0,8% - до 2347,17 пункта, индекс РТС упал на 3,5% и составил 1077,17 пункта. Доллар за неделю вырос на 1,9 рубля, а нефть Brent обвалилась на 10,7% или $6,46 (февральский фьючерс).

Попытки рынка акций РФ подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локальной роста к 2380 пунктам во главе с обновившими максимум "Норникелем" (+1,4%) скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью. Лидировали в откате акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+4,6%) и "Юнипро" (+5,5%) из-за отсечки на бирже дивидендов (с учетом расчетов "Т+2").

Нефть Brent днем поднималась выше $61 за баррель, отыгрывая статистику Baker Hughes о сокращении за неделю числа активных буровых в США на 4 единицы (до 873 штук), однако к вечеру скатилась ниже $59 за баррель на сохраняющихся опасениях мирового перепроизводства углеводородов.

Снижение рынка акций РФ во вторник вслед за фондовой Азией и нефтью было сглажено коррекционным отскоком индексов в США, индекс МосБиржи за счет ослабления рубля смог удержаться выше 2350 пунктов после локального провала к 2320 пунктам; выросли бумаги Сбербанка (+2,4%), вновь сместившего "ЛУКОЙЛ" (-3,4%) со второго места по рыночной капитализации после "Роснефти" (-0,9%).

Нефть Brent откатилась в район $56 за баррель (минимум с октября 2017 года), не найдя повода для стабилизации, дополнительное давление вечером оказала статистика Американского института нефти (API) о росте ее запасов в США за неделю на 3,5 млн баррелей.

В среду рынок акций смог выйти в небольшой "плюс" по индексу МосБиржи (индекс подрос к 2360 пунктам) за счет коррекционного роста нефти, отскока индексов в Европе и США и ослабления рубля.

Вышедшая в среду официальная статистика Минэнерго США по запасам нефти оказалась разнополярной (запасы нефти сократились за неделю на 0,5 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,5-3 млн баррелей и сильнее ожиданий выросли резервы бензина), стоимость Brent в рамках коррекции поднималась к $58 за баррель, после чего откат возобновился.

В четверг рынок акций РФ к закрытию торгов сократил потери по индексу МосБиржи (индекс падал ниже 2320 пунктов, но к вечеру отскочил выше 2350 пунктов) за счет ослабления рубля и ралли акций "РусАла" (+15,3%) с GDR En+ Group (+30%) на новостях о снятии с компаний санкций США через месяц в случае выполнения ряда договоренностей. Просели акции "Магнита" (-3%) и "ЛУКОЙЛа" (-2,1%) после отсечки на бирже дивидендной с оставляющей (с учетом расчетов "Т+2") за 9 месяцев.

Внешние площадки подавали негативные сигналы после повышения ставки Федрезервом США и ухудшения регулятором макроэкономических прогнозов. Федрезерв теперь планирует провести два повышения ставки в 2019 году вместо трех, оценка долгосрочного нейтрального значения ставки была снижена с 3% до 2,8%. При этом Федрезерв ухудшил прогноз экономического подъема на 2018 год с 3,1% до 3%, на 2019 год - с 2,5% до 2,3%; снизил прогноз инфляции (индекс PCE) на 2018-2019 годы до 1,9% (ранее ожидалось 2,1% и 2% соответственно).

На нефтяном рынке цена Brent после волатильной сессии откатилась ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года. Сигналы Федрезерва о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики заставили участников рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть. Кроме того, сохраняются опасения, что объявленного странами ОПЕК+ сокращения добычи будет недостаточно, чтобы устранить избыток предложения.

В пятницу рынок акций продолжил снижение вслед за мировыми площадками, индекс МосБиржи опустился ниже 2350 пунктов, а РТС закрылся ниже 1080 пунктов - минимума почти за 2,5 месяца.

В США индексы в четверг снизились на итогах заседания ФРС, а также на опасениях относительно возможной приостановки работы правительства и госучреждений США (shutdown). Президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы предотвратить shutdown. Предложенные Сенатом меры позволили бы правительству работать до 8 февраля, однако они не включают расходы в размере $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивает Д.Трамп.

Азия просела на новостях, что власти США обвинили двух офицеров китайской разведки в попытке украсть ценную информацию у американских высокотехнологичных компаний. Это вновь породило опасения начала очередного витка конфликта между США и Китаем. Нефть Brent после локальной коррекции к $55 развернулась вниз и откатилась в район $53 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (-20%), "Юнипро" (-9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-8%); лучше рынка смотрелись акции "РусАла" (+12%), "Объединенной вагонной компании" (+7%), Polymetal (+7%).

В последнюю торговую неделю декабря рынок акций может попытаться спекулятивно подрасти для улучшения показателей инвестфондов по итогам уходящего года, при этом активность торгов сократится на фоне празднования католического рождества на западных торговых площадках. Для индекса МосБиржи на неделе диапазон колебаний может составить 2320-2390 пунктов, для индекса РТС - 1060-1120 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".