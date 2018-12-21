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21 декабря 2018 года 15:30

Рубль развернулся вниз к доллару и сократил укрепление к евро на дневных торгах

Москва. 21 декабря. Доллар США перешел к росту, евро сократил утренние потери на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз к бивалютной корзине, отыгрывая совокупность негативных факторов, влияющих на его курсообразование.

Курс доллара США составил 68,53 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 78,27 руб./EUR1, опустившись на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,61 копейки - до 72,929 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 63,75 копейки, до 68,0085 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,034 рубля, до 77,9717 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост в обеих валютных парах и демонстрирует снижение к бивалютной корзине. Ослабление интереса глобальных инвесторов к риску привело к падению на большинстве фондовых бирж мира и снижению валют emerging markets. Дополнительное давление на рубль оказывает продолжающееся падение цен на нефть, в то время как предстоящие на следующей неделе налоговые выплаты декабря поддерживает его котировки.

Цены на нефть эталонных марок после утреннего роста перешли к падению в ходе дневных торгов в пятницу, завершая неделю резким снижением на опасениях избытка топлива на мировом рынке.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,13% - до $53,19 за баррель. Контракт торгуется на минимальном уровне с сентября прошлого года. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,94% - до $45,45 за баррель.

С начала недели Brent и WTI подешевели почти на 12%.

Среди трейдеров растут опасения, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения нефти на рынке, особенно в том случае, если материализуется ряд рисков и темпы подъема мировой экономики снизятся.

Тем временем The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Саудовская Аравия может снизить добычу еще сильнее, чем предусмотрено соглашением с партнерами. Добыча в стране может быть уменьшена на 322 тыс. баррелей в сутки, а не на 250 тыс. б/с., в первые шесть месяцев 2019 года.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе выросли по итогам четвертой недели подряд, до максимума с января.

"Ключевым драйвером для рубля на текущий момент выступает общее отношение инвесторов ко всей группе валют emerging markets. В условиях продолжающейся слабости нефтяных котировок российский рубль локально может смотреться несколько хуже конкурентов, но значительные отклонения, на наш взгляд, маловероятны. Возможно, отчасти давление на рубль в последние дни обусловлено предстоящими в конце года погашениями рядом компаний РФ внешнего долга, что также вносит некоторые отклонения в соотношение динамик рубля и других валют EM", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"В условиях внушительного падения цен на нефть и усиления геополитической напряженности фактор налоговых платежей может не оказать необходимой поддержки рублю (основные платежи банки проведут в понедельник-вторник, их объем может превысить 1 трлн рублей). В то же время, если ситуация на рынке нефти стабилизируется, а внутренний рынок быстро "переварит" очередную порцию неблагоприятных геополитических новостей, у рубля появятся хорошие шансы отыграть слабость американской валюты, которая после итогов последнего заседания ФРС, на наш взгляд, еще не раз проявится на глобальных площадках", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,93%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,28% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 8,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению с четвергом - 8,7% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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