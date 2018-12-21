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21 декабря 2018 года 19:20

Цены евробондов РФ выросли за неделю благодаря снижению санкционных рисков и спросу на активы EM

Москва. 21 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам прошедшей недели умеренно подросли благодаря как снижению санкционных рисков после заявлений Минфина США о скором снятии санкций с "РусАла" и En+, так и общемировому росту интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM).

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене за пять дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Всю первую половину предпоследней полноценной недели года, включая торги 19 декабря, сектор отечественных евробондов не демонстрировал какой-либо ярко выраженной динамики на фоне ожиданий инвесторами объявления итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. И хотя подавляющее большинство аналитиков и участников рынка не сомневались в том, что процентная ставка будет повышена американским ЦБ на 25 базисных пунктов, для рынка была важна риторика регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Именно темпы повышения процентных ставок в следующем году были "загадкой" для участников рынка. Кто-то считал, что темпы повышения ставки ФРС в 2019 году останутся достаточно высокими, кто-то уже настроился на замедление темпов и на временную паузу в ужесточении монетарной политики.

По итогам декабрьского заседания ФРС приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых. Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка. Вместе с тем медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам декабрьского заседания указали на то, что в 2019 году руководители ФРС теперь планируют провести два повышения ставки вместо трех, ожидавшихся в сентябре. Оценку долгосрочного нейтрального значения ставки, которое как не ограничивает, так и не стимулирует экономическую активность, снизили с 3% до 2,8%. При этом Федрезерв ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 год. Прогноз экономического подъема на 2018 год снижен с 3,1% до 3%, на 2019 год - с 2,5% до 2,3%, на 2020 и 2021 годы - подтвержден на уровне 2% и 1,8% соответственно.

Глобальные инвесторы неодобрительно отреагировали на решения ФРС и заявления Джерома Пауэлла - котировки акций и доходность облигаций США резко снизились. Некоторые аналитики считают, что распродажа была вызвана разочарованием, поскольку Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не просигнализировал о завершении цикла повышения ставки.

Сигналы Федеральной резервной системы заставили участников нефтяного рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть. Кроме того, сохраняются опасения, что объявленного странами ОПЕК+ сокращения добычи будет недостаточно, чтобы устранить избыток предложения. Это в итоге привело к новой волне падения нефтяных цен, в частности, котировки Brent в конце недели опускались ниже отметки $53 за баррель.

Вместе с тем четверг стал для рынка российских еврооблигаций наиболее удачным с точки зрения ценового роста, и причин этому было как минимум две. С одной стороны, позитивным фактором для российского рынка стала новость о готовности Минфина США снять санкции с "РусАла" и En+ Олега Дерипаски (который, впрочем, сам останется в SDN List). С другой стороны, во второй половине недели активизировался спрос глобальных инвесторов на активы стран с развивающейся экономикой, что сформировало общемировую тенденцию роста котировок облигаций emerging markets.

При этом инвесторы активно покупали как "длинные", так и "короткие" бумаги, несмотря на санкционные риски, которые периодически подкреплялись заявлениями о том, что Запад, и прежде всего США, могут ввести новые санкции против России, включающие в том числе и ограничения на новый российский долг. Но реакция инвесторов на эти сообщения была сдержанной, поскольку практически все участники рынка уже смирились с тем, что в том или ином виде новые санкции будут объявлены, и в этом уже нет никакой новизны.

В последний день недели ситуация на рынке отечественных евробондов несколько ухудшилась под давлением новой волны падения мировых рынков капитала. Однако активность продавцов в целом была невысокой, что привело лишь легкой ценовой коррекции, которая не сильно повлияла на итоги недели.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,44% и составила 109,73% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 9 пунктов и 21 декабря составил 162 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,64% (их доходность снизилась на 4 пункта - до 5,45% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,47% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 пунктов и составил 260 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,6%, до 94,19% от номинала (их доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 5,66% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,26%, подорожав до 95,27% от номинала (его доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,94% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,46%, с погашением в 2023 году - на 0,26% (спред к US Treasuries не изменился и составил 167 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,13%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; сдерживать активность покупателей будут и сохраняющиеся геополитические риски, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нестабильность на мировых рынках будет связана, прежде всего, с неопределенностью торговых взаимоотношений США и Китая, а также с сохраняющимися рисками дальнейшего ужесточения монетарной политики американским центробанком, что может негативно отразиться на темпах экономического роста. Кроме того, динамика мировых цен на нефть, которая в последние полтора-два месяца не очень радует участников рынка, также останется фактором риска для валютных гособлигаций России.


Опубликовано: /Финмаркет/
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