Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за нефтью, сдерживал откат выросший ЛУКОЙЛ

Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением индексов вслед за упавшей нефтью; индекс МосБиржи просел ниже 2350 пунктов, при этом в лидерах снижения выступили бумаги "РусАла", а сдерживали откат выросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" и ослабление рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2347,17 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1077,17 пункта (-0,6%); динамика основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4%.

Доллар вырос до 68,66 рубля (+0,27 рубля), утром курс опускался до 67,85 руб./$1.

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8-3,5%, доллар подорожал на 1,9 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "РусАла" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -1,2% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%).

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,9% и +4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%).

В пятницу на опасениях по поводу роста мировой экономики снизилась фондовая Азия (Япония упала на 1,1%, Китай - на 0,8%), просела Европа (FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,1-0,4%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 растет на 0,5%).

Рынок Азии отреагировал на новости о том, что накануне власти США обвинили двух офицеров китайской разведки в попытке украсть ценную информацию у американских высокотехнологичных компаний. Существуют опасения, что это может стать началом нового витка конфликта между США и Китаем.

В США негативом стали опасения возможной приостановки работы правительства и госучреждений США (shutdown), поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы предотвратить shutdown в эти выходные. Предложенные Сенатом меры позволили бы правительству работать до 8 февраля, однако они не включают расходы в размере $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивает Д.Трамп. Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

В пятницу Д.Трамп напомнил, что если демократы в Сенате проголосуют против выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, то за этим последует длительная приостановка работы правительства.

В США в пятницу вышли финальные данные о ВВП за III квартал: оценка роста экономики пересмотрена с понижением - до 3,4% с 3,5%, тогда как изменений не ожидалось. Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США показали рост индикатора в ноябре на 0,8% при прогнозах повышения на 1,6%. Слабая статистика говорит в пользу паузы в ужесточении дальнейшей монетарной политики Федрезерва.

Нефть Brent утром в пятницу в рамках коррекции поднималась выше $55 за баррель, но далее откат возобновился. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $53,79 за баррель (-1% и -5,1% в четверг), февральская цена WTI - $46,13 за баррель (+0,5% и -4,8% накануне). С начала недели Brent и WTI потеряли в цене более 10%.

Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков на уходящей неделе стало решение Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов.

Кроме того, среди трейдеров растут опасения, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в пятницу, что российские нефтекомпании подтвердили готовность снизить добычу в рамках сделки ОПЕК+: в целом Россия снизит нефтедобычу на 228 тыс. баррелей в сутки с уровня октября 2018 года.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, рискованные активы, в том числе акции и нефть, остаются под давлением продавцов из-за опасений насчет перспектив мирового экономического роста, которые беспокоят инвесторов после декабрьского заседания Федрезерва.

На глобальных рынках особого энтузиазма не наблюдается. Сложности с принятием властями США закона о бюджете могут привести к приостановке работы некоторых федеральных ведомств (такая приостановка может стать еще одним фактором, негативно влияющим на настрой на американском и глобальных рынках). Кроме того, в третью пятницу декабря происходит экспирация финансовых инструментов четырех типов: в связи с этим на американской торговой сессии можно ожидать повышенных оборотов и волатильности, полагают эксперты Sberbank CIB.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Артема Михайлина, давление на стоимость нефти оказывает избыток предложения сырья на рынке, так как соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи начнет действовать только в январе. Бумаги "РусАла" скорректировались в пятницу вниз после бурного роста в четверг, поводом для которого стало объявление о возможном снятии американских санкций с компании. Распродажи в бумагах нефтегазового сектора стали причиной снижения и европейских индексов. В США статистика по росту ВВП и базовым заказам на товары длительного пользования за ноябрь вышла слабее ожидаемого, а основные площадки открылись в небольшом "плюсе" - некоторая коррекция в преддверии праздников не является сюрпризом.

В начале следующей недели биржи США и Европы будут закрыты в связи с рождественскими праздниками. Во второй половине недели в США будут представлены цифры по продажам нового жилья за ноябрь, индекс доверия потребителей за декабрь, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за ноябрь, а также состоится выступление главы ФРС Дж.Пауэлла, напомнил аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, индекс МосБиржи в очередной раз протестировал восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года. Пока "быкам" удается удерживать рынок выше этой линии, что оставляет им надежду на возобновление восходящей динамики и отыгрыш отметки 2350 пунктов (закрепление выше уровня станет сигналом начала восстановления рынка).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, слабость нефти в пятницу компенсировалась ослаблением рубля. Более чувствительными к потере уверенности за будущее экономики оказались металлурги, прибыль которых наиболее сильно зависит от объема производства. Бумаги "Полюса" позитивно отреагировали на многомесячные максимумы цен на золото. Из негатива стоит отметить, что "Роснефть" (MOEX: ROSN) планирует увеличить капиталовложения в 2019-2020 годах до 1,2-1,3 трлн рублей, что на фоне низких цен на нефть смотрится излишней расточительностью.

Котировки Brent продолжают стремиться в зону $50-53 за баррель. Отметка $50 - это 61,8% возврата в диапазоне от $27,1 (минимум в начале 2016 года) до $86,65 (максимум в октябре 2018 года). Соответственно, данную точку можно рассматривать в качестве опорной для возможного разворота в нефти, а с ней и курса рубля. На предстоящей неделе поддержку отечественной валюте будет оказывать налоговый период, а негативной силой будут предстоящие длинные выходные.

Тем не менее, не исключено, что перед католическим Рождеством начнется закрытие "коротких" позиций на рынках, что приведет к коррекционному росту, считает аналитик.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена также полагает, что пессимизм внешних рынков вызван решением ФРС США повысить ставку при одновременном ухудшении прогнозов в отношении роста американской экономики. Кроме того, президент США Д.Трамп заявил, что не собирается подписывать до 8 февраля временный бюджет страны.

Падение фондовой Азии было несколько сдержано сообщениями о возможных в скором времени переговорах между США и Китаем по торговым вопросам. Вероятно, соглашение, которое позволит странам выйти из торгового конфликта, будет выработано до 1 марта. Нефть продолжает снижаться на фоне опасений относительно возможного переизбытка предложения на рынке в следующем году (Brent вернулась к уровням сентября 2017 года).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (-13,5% и -16% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-12,3%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-3,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+23%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+9,5%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+6,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+5,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,325 млрд рублей (из них 11,346 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,173 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).