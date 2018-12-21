Рубль усилил падение к доллару и развернулся вниз к евро вечером в пятницу

Москва. 21 декабря. Доллар США ускорил рост, евро перешел к укреплению на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине в последний день недели.

Курс доллара США составил 68,73 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 43,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 78,4 руб./EUR1, поднявшись на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,05 копейки - до 73,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на вечерних торгах в пятницу. На следующей неделе западные площадки будут закрыты на Рождественские каникулы, в связи с чем наблюдается активный выход из рублевых активов со стороны иностранных инвесторов.

Нерезиденты в ноябре продолжили постепенно снижать присутствие на рынке ОФЗ: их нетто-продажи составили 21 млрд рублей, доля счетов иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) снизилась с 24,4% до 24% от всего рынка, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банка России.

На вторичном биржевом рынке ОФЗ нерезиденты немного увеличили объемы продаж - с 16 млрд рублей в октябре до 29 млрд рублей в ноябре. Увеличение биржевых продаж ОФЗ в ноябре может быть связано с увеличением покупок на аукционах ОФЗ - нерезиденты покупают на первичном рынке и продают на вторичном. В сумме по биржевому рынку (аукционы и вторичные торги) нерезиденты в ноябре продали ОФЗ на 15 млрд рублей (в октябре купили на 7 млрд рублей).

Нефть Brent сократила падение на торгах в пятницу, WTI перешла к росту, но завершает неделю самым существенным снижением за 4 года.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустилась на 0,96% - до $53,83 за баррель. Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,57% - до $46,14 за баррель.

Снижение цены Brent на этой неделе достигло 12%, WTI - превышает 11%. С начала четвертого квартала нефть WTI потеряла порядка 39% стоимости.

Нефтяной рынок, как и другие рынки, находится под давлением в связи с растущей экономической неопределенностью, которую усугубило недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) поднять базовую ставку, а также риск приостановки работы правительства США из-за расхождений между президентом Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Кроме того, инвесторы скептически оценивают планы государств ОПЕК+ по сокращению добычи, сомневаясь, что согласованных ими мер будет достаточно для устранения излишка предложения нефти на мировом рынке.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, обвал на рынке нефти не оставил шансов рублю, еще накануне опустившемуся ниже 68 руб./$1. "В пятницу распродажи приостановились, и фактически внутренний валютный рынок находится на распутье. Следующая неделя будет не очень активной из-за того, что западные площадки уходят на Рождественские каникулы. Тем не менее, не исключаем роста волатильности из-за налоговых платежей. Если падение нефти остановится, не исключено возвращение пары "доллар-рубль" ниже отметки 67 руб./$1, если нефть продолжит падать, возможен тест минимумов года", - добавил Р.Фролов.

"На российской валюте продолжает сказываться провал на рынке энергоносителей. При этом продажи валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам, не могут сдержать доллар, в результате чего он торгуется в районе трехмесячных максимумов. Вполне возможно, что на следующей неделе "медведи" в американской валюте попытаются перехватить инициативу и пробить уровень 68 руб./$1, который перешел в разряд поддержек. Этому может способствовать коррекционный рост в ценах на нефть и поддержка рубля со стороны налогового периода", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Рубль сбавил активность в парах с иностранными валютами ближе к вечеру, и в ближайшее время, думается, участники торгов будут приводить в порядок свои портфели в преддверии новогодних каникул. Наиболее возможны диапазонные колебания. Краткосрочный коридор движений в паре "доллар-рубль" составляет 68-69 руб./$1, в паре "евро-рубль" - 77,80-78,55 руб./EUR1", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 63,75 копейки, до 68,0085 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,034 рубля, до 77,9717 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 79,91 копейки по отношению к четвергу и составил 68,2162 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 1,0109 рубля и составил 68,725 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 359,92 млн, из которых $1 млрд 397,727 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 962,193 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 85,29 копейки, до 76,5646 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 61,17 копейки и составил 78,1083 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR956,088 млн, из которых EUR526,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR429,59 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,93%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,28% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 8,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с четвергом - 8,7% годовых.