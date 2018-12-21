"Медведи" в американской валюте попытаются перехватить инициативу и пробить уровень 68 рублей - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. К окончанию основной сессии доллар вырос на 0,4%, поднявшись в район 68,6 рубля, евро отступил на 0,1%, торгуясь в районе 78,2 рубля. На российской валюте продолжает сказываться провал на рынке энергоносителей. При этом продажи валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам, не могут сдержать доллар, в результате чего он торгуется в районе трехмесячных максимумов. Вполне возможно, что на следующей неделе "медведи" в американской валюте попытаются перехватить инициативу и пробить уровень 68 рублей, который перешел в разряд поддержек. Этому могут поспособствовать коррекционный рост в ценах на нефть и поддержка рубля со стороны налогового периода", - предполагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.