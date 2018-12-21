Провал на рынке энергоносителей определяет отношение к российским активам - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок продолжил негативную динамику. В очередной раз "медведи" были поддержаны динамикой рынка энергоносителей, где нефть марки Brent в моменте отступала ниже 53 долларов за баррель. При этом внешние фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленное движение. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,4% соответственно. Индекс МосБиржи в очередной раз протестировал восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года. Пока "быкам" удается удерживать рынок выше этой линии, что оставляет им надежду на возобновление восходящей динамики и отыгрыш отметки 2350 пунктов. Ее пробой может стать сигналом начала восстановления", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.