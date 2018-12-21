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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста золота ограничен в случае разворота рынка акций США - ITI Capital
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21 декабря 2018 года 18:27
Потенциал роста золота ограничен в случае разворота рынка акций США - ITI Capital
"Золото растет вслед за евро на фоне падения доллара и доходностей КО США. Рост золота с 12 ноября составил 3,6%. Мы считаем, что дальнейший потенциал укрепления золота ограничен в связи с возможным разворотом американского индекса S&P 500, который находится вблизи ключевого уровня поддержки. На текущий момент инвесторы не хотят вкладываться в рискованные активы (акции и сырьевые товары) из-за опасений по поводу глобальной экономики. Золото пробило ключевой уровень поддержки 1246 (уровень Фибоначчи 38,2%) и 200-дневную скользящую среднюю (1252). Следующий уровень противления составляет 1294 (уровень Фибоначчи 23,6%)", - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.
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21 декабря 2018 года 19:58
Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за мировыми площадками из-за повышения ставки Федрезервом США в условиях сохраняющихся опасений замедления мировой экономики, а также на фоне обвалившейся нефти из-за ожиданий сокращению спроса на сырье. Сдерживающим фактором выступили известия, что Минфин США намерен через месяц снять санкции с РусАла и En+ Group. читать дальше
.21 декабря 2018 года 19:44
Москва. 21 декабря. Доллар США ускорил рост, евро перешел к укреплению на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине в последний день недели. читать дальше
.21 декабря 2018 года 19:40
Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением индексов вслед за упавшей нефтью; индекс МосБиржи просел ниже 2350 пунктов, при этом в лидерах снижения выступили бумаги "РусАла", а сдерживали откат выросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" и ослабление рубля. читать дальше
.21 декабря 2018 года 19:20
Москва. 21 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам прошедшей недели умеренно подросли благодаря как снижению санкционных рисков после заявлений Минфина США о скором снятии санкций с "РусАла" и En+, так и общемировому росту интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM). читать дальше
.21 декабря 2018 года 19:12
"Медведи" в американской валюте попытаются перехватить инициативу и пробить уровень 68 рублей - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. К окончанию основной сессии доллар вырос на 0,4%, поднявшись в район 68,6 рубля, евро отступил на 0,1%, торгуясь в районе 78,2 рубля. На российской валюте продолжает... читать дальше
.21 декабря 2018 года 18:47
"В пятницу российский фондовый рынок продолжил негативную динамику. В очередной раз "медведи" были поддержаны динамикой рынка энергоносителей, где нефть марки Brent в моменте отступала ниже 53 долларов за баррель. При этом внешние фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленное движение.... читать дальше
.21 декабря 2018 года 18:03
"Нефть марки Brent пробила уровень поддержки с начала 2016 г. Текущий уровень сопротивления составляет $56,93 за баррель. Мы считаем, что нефть продолжит движение к этой отметке. Основная причина разворота на рынке нефти в декабре, несмотря на очевидную поддержку в виде нового соглашения ОПЕК+,... читать дальше
.21 декабря 2018 года 17:36
"К завершению недели курс рубля вернулся к значениям уровня середины сентября вблизи 68,5. В настоящее время для рублевого актива сложилась преимущественно негативная конъюнктура. В ситуации глубокой коррекции на рынке нефти, с начала декабря провалившейся на 13%, российской валюте трудно... читать дальше
.21 декабря 2018 года 17:31
ИСПРАВЛЕНО: Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 67,25-69,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
(исправлен заголовок: 67,25-69,25 руб./долл., а не 65,55-67,55 руб./долл.) "Доллар перешагнул 68-рублевую отметку на фоне очередного падения нефтяных цен: "черное золото" подешевело, реагируя на переизбыток сырья в условиях неопределенных перспектив глобальной экономики. Высока вероятность... читать дальше
.21 декабря 2018 года 16:52
Вчера российская валюта не устояла под натиском падающих нефтяных котировок, пробив уровень 68 по отношению к американскому доллару, и, если в ближайшее время мы не увидим стабилизации на рынке энергоносителей, рубль на волне панических настроений может продолжить падение. Сейчас на пути его... читать дальше
.21 декабря 2018 года 16:22
"Фьючерсы на основные американские индексы указывали на возможность снижения в начале дня на 0,5%. Из статистики вечера стоит обратить внимание на индексы цен личного потребления в США, которые ФРС предпочитает брать для оценки инфляции. Учитывая падение котировок нефти в ноябре, можно... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:59
Поддержку рублю будет оказывать налоговый период, а вот негативной силой будут предстоящие длинные выходные - "Открытие Брокер"
"Рубль, как и прочие сырьевые валюты, слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3665 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,93%, недельная выросла до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,28%. Безусловным фактором слабости рубля остаётся нефть, чьё падение... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:34
"Торги пятницы на американском рынке акций, вероятно, начнутся снижением, продолжив динамику предыдущих дней, связанную с пессимизмом от решения ФРС США по ставке. Кроме того, давление на американские биржи окажут и падающие к своим локальным минимумам цены на нефть. Основные фондовые индексы США... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:30
Москва. 21 декабря. Доллар США перешел к росту, евро сократил утренние потери на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз к бивалютной корзине, отыгрывая совокупность негативных факторов, влияющих на его курсообразование. читать дальше
.21 декабря 2018 года 14:40
Накануне цены на золото обновили максимум конца июня на отметке 1266. Однако металлу не удалось закрыться выше уровня 1260, и сегодня наблюдается плавная коррекция. При этом на недельном графике золото выглядит, по мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила... читать дальше
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