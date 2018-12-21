Спрос на нефть в Китае будет расти быстрее, чем в других странах - ITI Capital

"Нефть марки Brent пробила уровень поддержки с начала 2016 г. Текущий уровень сопротивления составляет $56,93 за баррель. Мы считаем, что нефть продолжит движение к этой отметке. Основная причина разворота на рынке нефти в декабре, несмотря на очевидную поддержку в виде нового соглашения ОПЕК+, заключается в росте волатильности на глобальных рынках. Обеспокоенность инвесторов вызывали последние данные из Китая (слабый рост розничных продаж и промышленного производства в ноябре), а также из ЕС (PMI еврозоны в декабре резко снизился). Мы считаем, что текущий уровень более чем привлекателен для покупки. При текущем уровне WTI ($46/баррель) сланцевые производители работают в убыток. Ближайшая рецессия может возникнуть не раньше, чем через два года. Рост экономики Китая в 2019 году, скорее всего, замедлится, но спада, конечно, не будет. По-прежнему ожидается, что в новом году спрос на нефть в Китае будет расти быстрее, чем в других странах. Исходя из баланса спроса и предложения, мы ожидаем активный рост цены на нефть с конца второго полугодия 2019 г." - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.