Ослабление рубля защищает индекс МосБиржи от резких движений вниз - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на основные американские индексы указывали на возможность снижения в начале дня на 0,5%. Из статистики вечера стоит обратить внимание на индексы цен личного потребления в США, которые ФРС предпочитает брать для оценки инфляции. Учитывая падение котировок нефти в ноябре, можно предположить, что ценовое давление в США могло ослабнуть. Отечественный рынок акций останется в "минусе" до конца дня, но одновременное ослабление рубля защищает индекс МосБиржи от резких движений вниз. Кроме того, нельзя исключать резкой смены настроений на внешних площадках перед Рождеством", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.