Индекс МосБиржи до конца дня будет консолидироваться у отметки 2336,6 пункта - Dukascopy Bank SA

"С начала торговой сессии пятницы индекс Московской биржи снизился на 0,75% до 2335,33 пункта. Индекс оказался под давлением коррекционного снижения расписок RUSAL (-4,3%), которое последовало после вчерашнего стремительного роста. Продолжающееся снижение акций нефтегазовых компаний, которые двигаются вниз за ценами на нефть, также оказывает негативное влияние на российских рынок. В свою очередь, индекс РТС опустился на 0,5% до 1080 пунктов, отыгрывая ослабление рубля в ходе вчерашних валютных торгов до отметки 68,3 руб./долл. На европейском рынке индикаторы также продолжают снижаться на опасениях торможения глобальной экономики. Что касается второй половины торговой сессии, то мы ожидаем консолидации индекса МосБиржи у отметки 2336,6 пункта до конца дня. В дальнейшем динамику индекса будет определять стоимость нефтяных контрактов", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.