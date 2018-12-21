Приток капитала через ETF в акции ЕМ побил годовой рекорд, акции РФ оказались в аутсайдерах - БКС

Российские акции оказались в аутсайдерах по итогам недели, завершившейся 19 декабря, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Приток капитала в акции развивающихся рынков (ЕМ) через ETF за отчетную неделю побил годовой рекорд, однако акциям РФ ничего не досталось.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 13 по 19 декабря 2018 года составил порядка $200 млн против оттока $290 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $90 млн против оттока $230 млн неделей ранее, когда он был рекордно высоким с середины июня текущего года. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $80 млн, неделей ранее отток равнялся $190 млн.

По итогам недели, завершившейся 19 декабря, из облигаций РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) ушло $110 млн, неделей ранее отток составил $60 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался отток средств на уровне $10 млн.

"Российские активы потеряли еще $200 млн, оттоки продолжаются. Поддержку не оказали даже $4,5 млрд, которые инвесторы вложили в ETF EM, для которых минувшая неделя оказалась лучшей за 2018 год. Оттоки из облигаций EM составили $1,7 млрд - четвертая худшая неделя с начала года, то есть полная противоположность акциям. Притоков в традиционные фонды при этом не наблюдалось - риски ликвидности нарастают в 2019 году", - пишет В.Смольянинов.