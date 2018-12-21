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21 декабря 2018 года 14:00
Народный банк Китая смягчает политику - Julius Baer
Практически сразу после начала ежегодной правительственной конференции по экономике и еще до публикации решения ФРС США о повышении ставки до 2,25-2,5% Народный банк Китая (ЦБ страны) объявил запуск целевого инструмента среднесрочного кредитования, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Это новый инструмент финансирования коммерческих банков с льготной ставкой 3,15% годовых против стандартных для инструмента среднесрочного кредитования 3,3%. Новая мера создана для финансирования небольших частных компаний и должна помочь преодолеть ограничения в их кредитовании, которые сохраняются несмотря на увеличение объема ликвидности после прошлого сокращения нормы обязательных резервов. Это связано с тем, что банки стараются соблюдать требования по достаточности капитала. "По нашим оценкам, новый инструмент станет первым в череде мер поддержки экономики. Смягчение кредитно-денежной политики будет также включать дальнейшее снижение нормы обязательных резервов и процентных ставок в ближайшие месяцы. В плане бюджетной политики новые меры могут быть объявлены после завершения правительственной конференции по экономике, которая обычно задает направление всей экономической политики на ближайший год. По нашим прогнозам, основное внимание будет уделено стимулированию роста через дальнейшее снижение налогов для корпораций (включая экспортеров) и домохозяйств, увеличение инфраструктурных расходов и послабление сезонных ограничений производства в тяжелой промышленности страны. В плане реформ правительство КНР может еще больше открыть локальные рынки для иностранцев", - прогнозирует Сьюзан Йохо.
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21 декабря 2018 года 19:58
Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за мировыми площадками из-за повышения ставки Федрезервом США в условиях сохраняющихся опасений замедления мировой экономики, а также на фоне обвалившейся нефти из-за ожиданий сокращению спроса на сырье. Сдерживающим фактором выступили известия, что Минфин США намерен через месяц снять санкции с РусАла и En+ Group. читать дальше
.21 декабря 2018 года 19:44
Москва. 21 декабря. Доллар США ускорил рост, евро перешел к укреплению на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине в последний день недели. читать дальше
.21 декабря 2018 года 19:40
Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением индексов вслед за упавшей нефтью; индекс МосБиржи просел ниже 2350 пунктов, при этом в лидерах снижения выступили бумаги "РусАла", а сдерживали откат выросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" и ослабление рубля. читать дальше
.21 декабря 2018 года 19:20
Москва. 21 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам прошедшей недели умеренно подросли благодаря как снижению санкционных рисков после заявлений Минфина США о скором снятии санкций с "РусАла" и En+, так и общемировому росту интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM). читать дальше
.21 декабря 2018 года 19:12
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.21 декабря 2018 года 18:47
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.21 декабря 2018 года 18:27
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.21 декабря 2018 года 18:03
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ИСПРАВЛЕНО: Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 67,25-69,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
(исправлен заголовок: 67,25-69,25 руб./долл., а не 65,55-67,55 руб./долл.) "Доллар перешагнул 68-рублевую отметку на фоне очередного падения нефтяных цен: "черное золото" подешевело, реагируя на переизбыток сырья в условиях неопределенных перспектив глобальной экономики. Высока вероятность... читать дальше
.21 декабря 2018 года 16:52
Вчера российская валюта не устояла под натиском падающих нефтяных котировок, пробив уровень 68 по отношению к американскому доллару, и, если в ближайшее время мы не увидим стабилизации на рынке энергоносителей, рубль на волне панических настроений может продолжить падение. Сейчас на пути его... читать дальше
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.21 декабря 2018 года 15:59
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"Рубль, как и прочие сырьевые валюты, слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3665 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,93%, недельная выросла до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,28%. Безусловным фактором слабости рубля остаётся нефть, чьё падение... читать дальше
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"Торги пятницы на американском рынке акций, вероятно, начнутся снижением, продолжив динамику предыдущих дней, связанную с пессимизмом от решения ФРС США по ставке. Кроме того, давление на американские биржи окажут и падающие к своим локальным минимумам цены на нефть. Основные фондовые индексы США... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:30
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