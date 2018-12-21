В условиях внушительного падения цен на нефть и усиления геополитической напряженности фактор налоговых платежей может не оказать поддержки рублю - ИК "Велес Капитал"

"В условиях внушительного падения цен на нефть и усиления геополитической напряженности фактор налоговых платежей может не оказать должной поддержки рублю (основные платежи банки проведут в понедельник-вторник, их объем может превысить 1 трлн рублей). В то же время, в случае, если ситуация на рынке нефти стабилизируется, а рынок быстро «переварит» очередную порцию неблагоприятных геополитических новостей, у рубля появятся все шансы запоздало отыграть глобальную коррекцию доллара, которая, на наш взгляд, после итогов заседания ФРС может иметь длительный характер", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.