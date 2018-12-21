.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром вышел в плюс по индексу РТС за счет укрепления рубля, в аутсайдерах - металлурги
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре рост промпроизводства замедлился до 2,4%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,4% после 3,7% в октябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 3,2%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 0,4%
 
Правительство в режиме онлайн будет отслеживать реализацию нацпроектов
Члены правительства РФ будут в режиме онлайн отслеживать реализацию национальных проектов, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Если говорить об оперативном мониторинге, то он будет происходить...
 
ЦБ РФ отмечает снижение волатильности курса рубля
ЦБ РФ отмечает снижение волатильности курса рубля и уменьшение его зависимости от цен на нефть, следует из обзора рисков финансовых рынков, опубликованного на сайте регулятора. "Волатильность обменного курса рубля вернулась к значениям,...
 
В следующем году НПФ могут остаться без новых клиентов
Ноябрьского ускорения кампании по переводу пенсионных накоплений граждан, традиционно набирающей обороты к финалу года, не произошло. За отчетный месяц было подано чуть более 271 тыс. заявлений о смене страховщика, что на 9,5 тыс. меньше, чем за...
 
21 декабря 2018 года 11:43

Рынок акций РФ утром вышел в плюс по индексу РТС за счет укрепления рубля, в аутсайдерах - металлурги

Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта в пятницу на фоне снижения мировых площадок вышел в "плюс" по индексу РТС за счет коррекционного укрепления рубля и наметившегося отскока нефти вверх; в аутсайдерах из-за снижения доллара выступают бумаги металлургов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2341,92 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1086,24 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,4%.

Доллар просел до 67,95 рубля (-0,35 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%).

Подросли бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%).

Индексы в США накануне продолжили снижение на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также на опасениях относительно возможной приостановки работы правительства и госучреждений США (shutdown).

Президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы предотвратить shutdown в эти выходные. Предложенные Сенатом меры позволили бы правительству работать до 8 февраля, однако они не включают расходы в размере $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивает Д.Трамп.

Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

В пятницу на опасениях по поводу роста мировой экономики снизилась фондовая Азия (Япония упала на 1,1%, Китай - на 0,8%), в Европе динамика индексов смешанная (FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC 40 проседают на 0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

В 2018 году американская экономика может вырасти примерно на 3%, максимальными темпами за 13 лет, однако инвесторы ожидают наступления рецессии уже в ближайшие годы.

Кроме того, рынок Азии отреагировал на новости о том, что накануне власти США обвинили двух офицеров китайской разведки в попытке украсть ценную информацию у американских высокотехнологичных компаний. Существуют опасения, что это может стать началом нового витка конфликта между США и Китаем.

Нефть утром в пятницу корректируется вверх после отката накануне, но уровень цен Brent почти на $1 ниже, чем при закрытии рынка акций в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $54,84 за баррель (+0,9% и -5,1% в четверг), февральская цена WTI - $46,38 за баррель (+1,1% и -4,8% накануне). С начала недели Brent и WTI потеряли в цене порядка 9%.

Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков на уходящей неделе стало решение Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов.

Кроме того, среди трейдеров растет опасение, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе выросли по итогам четвертой недели подряд, до максимума с января.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает в пятницу продолжения коррекции рынка акций РФ вниз под давлением внешних факторов - усиление продаж на рынках акций носит глобальный характер и во многом объясняется усилением неопределенности (в частности, в отношении денежной политики ФРС США, а также в отношении перспектив Brexit).

Во второй половине дня некоторое влияние на настрой трейдеров могут оказать данные по экономике США (в 16:30 МСК ожидаются окончательные данные по ВВП за третий квартал, в 18:00 МСК - индекс PCE, который ФРС использует в качестве основного инфляционного индикатора). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка движения доллара вверх, поскольку рост накануне выглядит избыточным, принимая во внимание динамику индекса доллара DXY, который в четверг просел на 0,8%.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, окончание года проходит на глобальных рынках в выраженно негативных настроениях. Коррекция индекса S&P 500 от сентябрьских максимумов составляет уже почти 17%, соответственно, масштабы текущей коррекции превосходят даже снижение индекса в период конца 2015 - начала 2016 года.

Ко всему блоку существующих негативных драйверов для рисковых активов в последние дни добавилась тема возможной остановки работы американского правительства. Конгрессу и президенту необходимо до завершения пятницы принять и подписать новый проект бюджета. В среду Сенат США принял свой вариант законопроекта, однако Палата представителей добавила в него расходы на планируемое Д.Трампом строительство стены на границе с Мексикой в объеме $5 млрд. На текущий момент президент США заявляет, что подпишет окончательный законопроект только в том случае, если в нем будут содержаться расходы на строительство стены, в то время как верхняя палата отказывается подписывать данный вариант законопроекта. Три четверти госорганов США уже обеспечены финансированием на текущий фискальный год, соответственно, наихудшим вариантом развития событий видится частичный "шатдаун". В начале этого года подобная ситуация уже наблюдалась - продолжительность "шатдауна" составила 3 дня.

Для российского рынка акций актуальным остается коридор 2300-2350 пунктов по индексу МосБиржи. Следующая неделя, вероятно, будет отмечена снижением торговой активности на рынках в связи с празднованием западного Рождества.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков, Азия в пятницу продолжила снижение, поскольку накануне США обвинили двух представителей китайской разведки в хакерских атаках, а также сам Китай - в нарушении соглашения от 2015 года по отказу от экономического шпионажа. Кроме того, одним из последних сигналов кризиса в политике Вашингтона стали новости об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса из-за несогласия по поводу вывода войск из Сирии. Президент США Д.Трамп также объявил о планах сокращения военного присутствия США в Афганистане.

На нефтяном рынке полагают, что ОПЕК пойдет на более глубокое сокращение производства из-за текущего падения котировок. В качестве довода приводятся ссылки на письмо генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо, который указывает на необходимость снизить добычу в ОПЕК на 3,02% без учета Ирана, Ливии и Венесуэлы.

В целом на рынках начинают появляться признаки если не разворота, то коррекции вверх. Иена уже не укрепляется, доходности 10-летних казначейских бумаг США перестали сокращаться. Нефть пытается компенсировать часть потерь. Доллар может вернуться под отметку 68 руб./$1, так как накануне он был чрезмерно перепродан без особых оснований, считает аналитик.

Заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин полагает, что коррекция нефти может не получить развития, и при возобновлении отката целью могут выступить уровни $48-52 за баррель Brent. В целом этот диапазон выглядит рационально для покупки, как с точки зрения технического ("бычьи" дивергенции очень сильные, однако нечто похожее было в середине падения во второй половине 2014 года, что удерживает от агрессивной покупки), так и фундаментального анализа.

На рынке акций США очень возможен разворот вверх, поэтому короткие позиции в акциях было бы целесообразно сократить, считает А.Люшин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в пятницу остается негативным из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики и ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, перед законодателями США вновь стал вопрос временного финансирования госбюджета, который должен быть одобрен до вечера пятницы - в ином случае госучреждения страны приостановят работу.

На нефтяном рынке новости о перспективе более существенного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией и большей прозрачности сделки ОПЕК пока не могут вызвать прилива оптимизма. Близость психологически важных поддержек может приостановить продажи, но в целом настрой на рынке остается негативным. В пятницу интересным для инвесторов может стать еженедельный отчет Baker Hughes о динамике числа активных буровых установок в США.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают уровни 2320 и 1070 пунктов. Индексы уже третий день подряд двигаются в рамках краткосрочных "боковиков" и в конце недели могут направиться к их нижним границам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (-7,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-4,4%), акции "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+27%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,699 млрд рублей (из них 1,405 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 декабря 2018 года 19:58
Рынок акций на неделе продолжил снижение вслед за миром
Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за мировыми площадками из-за повышения ставки Федрезервом США в условиях сохраняющихся опасений замедления мировой экономики, а также на фоне обвалившейся нефти из-за ожиданий сокращению спроса на сырье. Сдерживающим фактором выступили известия, что Минфин США намерен через месяц снять санкции с РусАла и En+ Group.    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 19:44
Рубль усилил падение к доллару и развернулся вниз к евро вечером в пятницу
Москва. 21 декабря. Доллар США ускорил рост, евро перешел к укреплению на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине в последний день недели.    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 19:40
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за нефтью, сдерживал откат выросший ЛУКОЙЛ
Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением индексов вслед за упавшей нефтью; индекс МосБиржи просел ниже 2350 пунктов, при этом в лидерах снижения выступили бумаги "РусАла", а сдерживали откат выросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" и ослабление рубля.    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 19:20
Цены евробондов РФ выросли за неделю благодаря снижению санкционных рисков и спросу на активы EM
Москва. 21 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам прошедшей недели умеренно подросли благодаря как снижению санкционных рисков после заявлений Минфина США о скором снятии санкций с "РусАла" и En+, так и общемировому росту интереса глобальных инвесторов к активам emerging markets (EM).    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 19:12
"Медведи" в американской валюте попытаются перехватить инициативу и пробить уровень 68 рублей - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. К окончанию основной сессии доллар вырос на 0,4%, поднявшись в район 68,6 рубля, евро отступил на 0,1%, торгуясь в районе 78,2 рубля. На российской валюте продолжает...    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:47
Провал на рынке энергоносителей определяет отношение к российским активам - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок продолжил негативную динамику. В очередной раз "медведи" были поддержаны динамикой рынка энергоносителей, где нефть марки Brent в моменте отступала ниже 53 долларов за баррель. При этом внешние фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленное движение....    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:27
Потенциал роста золота ограничен в случае разворота рынка акций США - ITI Capital
"Золото растет вслед за евро на фоне падения доллара и доходностей КО США. Рост золота с 12 ноября составил 3,6%. Мы считаем, что дальнейший потенциал укрепления золота ограничен в связи с возможным разворотом американского индекса S&P 500, который находится вблизи ключевого уровня поддержки. На...    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:03
Спрос на нефть в Китае будет расти быстрее, чем в других странах - ITI Capital
"Нефть марки Brent пробила уровень поддержки с начала 2016 г. Текущий уровень сопротивления составляет $56,93 за баррель. Мы считаем, что нефть продолжит движение к этой отметке. Основная причина разворота на рынке нефти в декабре, несмотря на очевидную поддержку в виде нового соглашения ОПЕК+,...    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 17:36
Будущий год готовит множество испытаний для рубля - БКС
"К завершению недели курс рубля вернулся к значениям уровня середины сентября вблизи 68,5. В настоящее время для рублевого актива сложилась преимущественно негативная конъюнктура. В ситуации глубокой коррекции на рынке нефти, с начала декабря провалившейся на 13%, российской валюте трудно...    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 17:31
ИСПРАВЛЕНО: Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 67,25-69,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
(исправлен заголовок: 67,25-69,25 руб./долл., а не 65,55-67,55 руб./долл.) "Доллар перешагнул 68-рублевую отметку на фоне очередного падения нефтяных цен: "черное золото" подешевело, реагируя на переизбыток сырья в условиях неопределенных перспектив глобальной экономики. Высока вероятность...    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 16:52
На волне панических настроений рубль может продолжить падение - ИК "ФИНАМ"
Вчера российская валюта не устояла под натиском падающих нефтяных котировок, пробив уровень 68 по отношению к американскому доллару, и, если в ближайшее время мы не увидим стабилизации на рынке энергоносителей, рубль на волне панических настроений может продолжить падение. Сейчас на пути его...    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 16:22
Ослабление рубля защищает индекс МосБиржи от резких движений вниз - "Открытие Брокер"
"Фьючерсы на основные американские индексы указывали на возможность снижения в начале дня на 0,5%. Из статистики вечера стоит обратить внимание на индексы цен личного потребления в США, которые ФРС предпочитает брать для оценки инфляции. Учитывая падение котировок нефти в ноябре, можно...    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 15:59
Поддержку рублю будет оказывать налоговый период, а вот негативной силой будут предстоящие длинные выходные - "Открытие Брокер"
"Рубль, как и прочие сырьевые валюты, слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3665 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,93%, недельная выросла до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,28%. Безусловным фактором слабости рубля остаётся нефть, чьё падение...    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 15:34
Торги на рынке акций США, вероятно, начнутся снижением - ГК "Форекс Клуб"
"Торги пятницы на американском рынке акций, вероятно, начнутся снижением, продолжив динамику предыдущих дней, связанную с пессимизмом от решения ФРС США по ставке. Кроме того, давление на американские биржи окажут и падающие к своим локальным минимумам цены на нефть. Основные фондовые индексы США...    читать дальше
.
21 декабря 2018 года 15:30
Рубль развернулся вниз к доллару и сократил укрепление к евро на дневных торгах
Москва. 21 декабря. Доллар США перешел к росту, евро сократил утренние потери на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль развернулся вниз к бивалютной корзине, отыгрывая совокупность негативных факторов, влияющих на его курсообразование.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.