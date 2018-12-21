Рынок акций РФ утром вышел в плюс по индексу РТС за счет укрепления рубля, в аутсайдерах - металлурги

Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта в пятницу на фоне снижения мировых площадок вышел в "плюс" по индексу РТС за счет коррекционного укрепления рубля и наметившегося отскока нефти вверх; в аутсайдерах из-за снижения доллара выступают бумаги металлургов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2341,92 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1086,24 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,4%.

Доллар просел до 67,95 рубля (-0,35 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%).

Подросли бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%).

Индексы в США накануне продолжили снижение на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также на опасениях относительно возможной приостановки работы правительства и госучреждений США (shutdown).

Президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы предотвратить shutdown в эти выходные. Предложенные Сенатом меры позволили бы правительству работать до 8 февраля, однако они не включают расходы в размере $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивает Д.Трамп.

Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

В пятницу на опасениях по поводу роста мировой экономики снизилась фондовая Азия (Япония упала на 1,1%, Китай - на 0,8%), в Европе динамика индексов смешанная (FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC 40 проседают на 0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

В 2018 году американская экономика может вырасти примерно на 3%, максимальными темпами за 13 лет, однако инвесторы ожидают наступления рецессии уже в ближайшие годы.

Кроме того, рынок Азии отреагировал на новости о том, что накануне власти США обвинили двух офицеров китайской разведки в попытке украсть ценную информацию у американских высокотехнологичных компаний. Существуют опасения, что это может стать началом нового витка конфликта между США и Китаем.

Нефть утром в пятницу корректируется вверх после отката накануне, но уровень цен Brent почти на $1 ниже, чем при закрытии рынка акций в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $54,84 за баррель (+0,9% и -5,1% в четверг), февральская цена WTI - $46,38 за баррель (+1,1% и -4,8% накануне). С начала недели Brent и WTI потеряли в цене порядка 9%.

Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков на уходящей неделе стало решение Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов.

Кроме того, среди трейдеров растет опасение, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе выросли по итогам четвертой недели подряд, до максимума с января.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает в пятницу продолжения коррекции рынка акций РФ вниз под давлением внешних факторов - усиление продаж на рынках акций носит глобальный характер и во многом объясняется усилением неопределенности (в частности, в отношении денежной политики ФРС США, а также в отношении перспектив Brexit).

Во второй половине дня некоторое влияние на настрой трейдеров могут оказать данные по экономике США (в 16:30 МСК ожидаются окончательные данные по ВВП за третий квартал, в 18:00 МСК - индекс PCE, который ФРС использует в качестве основного инфляционного индикатора). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка движения доллара вверх, поскольку рост накануне выглядит избыточным, принимая во внимание динамику индекса доллара DXY, который в четверг просел на 0,8%.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, окончание года проходит на глобальных рынках в выраженно негативных настроениях. Коррекция индекса S&P 500 от сентябрьских максимумов составляет уже почти 17%, соответственно, масштабы текущей коррекции превосходят даже снижение индекса в период конца 2015 - начала 2016 года.

Ко всему блоку существующих негативных драйверов для рисковых активов в последние дни добавилась тема возможной остановки работы американского правительства. Конгрессу и президенту необходимо до завершения пятницы принять и подписать новый проект бюджета. В среду Сенат США принял свой вариант законопроекта, однако Палата представителей добавила в него расходы на планируемое Д.Трампом строительство стены на границе с Мексикой в объеме $5 млрд. На текущий момент президент США заявляет, что подпишет окончательный законопроект только в том случае, если в нем будут содержаться расходы на строительство стены, в то время как верхняя палата отказывается подписывать данный вариант законопроекта. Три четверти госорганов США уже обеспечены финансированием на текущий фискальный год, соответственно, наихудшим вариантом развития событий видится частичный "шатдаун". В начале этого года подобная ситуация уже наблюдалась - продолжительность "шатдауна" составила 3 дня.

Для российского рынка акций актуальным остается коридор 2300-2350 пунктов по индексу МосБиржи. Следующая неделя, вероятно, будет отмечена снижением торговой активности на рынках в связи с празднованием западного Рождества.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков, Азия в пятницу продолжила снижение, поскольку накануне США обвинили двух представителей китайской разведки в хакерских атаках, а также сам Китай - в нарушении соглашения от 2015 года по отказу от экономического шпионажа. Кроме того, одним из последних сигналов кризиса в политике Вашингтона стали новости об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса из-за несогласия по поводу вывода войск из Сирии. Президент США Д.Трамп также объявил о планах сокращения военного присутствия США в Афганистане.

На нефтяном рынке полагают, что ОПЕК пойдет на более глубокое сокращение производства из-за текущего падения котировок. В качестве довода приводятся ссылки на письмо генерального секретаря картеля Мохаммеда Баркиндо, который указывает на необходимость снизить добычу в ОПЕК на 3,02% без учета Ирана, Ливии и Венесуэлы.

В целом на рынках начинают появляться признаки если не разворота, то коррекции вверх. Иена уже не укрепляется, доходности 10-летних казначейских бумаг США перестали сокращаться. Нефть пытается компенсировать часть потерь. Доллар может вернуться под отметку 68 руб./$1, так как накануне он был чрезмерно перепродан без особых оснований, считает аналитик.

Заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин полагает, что коррекция нефти может не получить развития, и при возобновлении отката целью могут выступить уровни $48-52 за баррель Brent. В целом этот диапазон выглядит рационально для покупки, как с точки зрения технического ("бычьи" дивергенции очень сильные, однако нечто похожее было в середине падения во второй половине 2014 года, что удерживает от агрессивной покупки), так и фундаментального анализа.

На рынке акций США очень возможен разворот вверх, поэтому короткие позиции в акциях было бы целесообразно сократить, считает А.Люшин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в пятницу остается негативным из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики и ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, перед законодателями США вновь стал вопрос временного финансирования госбюджета, который должен быть одобрен до вечера пятницы - в ином случае госучреждения страны приостановят работу.

На нефтяном рынке новости о перспективе более существенного сокращения нефтедобычи Саудовской Аравией и большей прозрачности сделки ОПЕК пока не могут вызвать прилива оптимизма. Близость психологически важных поддержек может приостановить продажи, но в целом настрой на рынке остается негативным. В пятницу интересным для инвесторов может стать еженедельный отчет Baker Hughes о динамике числа активных буровых установок в США.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают уровни 2320 и 1070 пунктов. Индексы уже третий день подряд двигаются в рамках краткосрочных "боковиков" и в конце недели могут направиться к их нижним границам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (-7,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-4,4%), акции "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+27%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 3,699 млрд рублей (из них 1,405 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).