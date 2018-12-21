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Главная / Мнения аналитиков / Криптовалюты подрастают на фоне снижения интереса к классическим активам - ГК "Форекс Клуб"
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21 декабря 2018 года 11:35
Криптовалюты подрастают на фоне снижения интереса к классическим активам - ГК "Форекс Клуб"
"Умеренный рост курсов основных криптовалют продолжается на фоне падения интереса инвесторов к классическим активам на мировых биржах. Снижение популярности классических активов происходит после решения ФРС США повысить ставку и на фоне ухудшения прогнозов регулятора относительно перспектив роста американской экономики. На фоне распродаж на мировых фондовых площадках инвесторы на время переключили свой интерес к рынку криптовалют. На 11.00 курс биткоина за сутки символически подрос на 0,08% - до 3946 долларов при капитализации $70,5 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 4,18% - до 112,5 доллара, его капитализация составила $11,8 млрд. Litecoin укрепился на 0,35% - до 31,1 доллара с капитализацией 1,8$ млрд. Курс XRP за сутки вырос на 2,78% - 0,36 доллара, а капитализация достигла $14,9 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла отметки $132 млрд. По мнению финансовых скаутов, крипторынок в принципе имеет шансы на "предновогоднее ралли", но в дальнейшем может вновь вернуться к негативной динамике: курс биткоина опустится до 3700 долларов, Ethereum может подешеветь до 110 долларов, XRP - до 0,34-0,35 доллара, Litecoin - до 30 долларов", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.
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21 декабря 2018 года 11:43
Рынок акций РФ утром вышел в плюс по индексу РТС за счет укрепления рубля, в аутсайдерах - металлурги
Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта в пятницу на фоне снижения мировых площадок вышел в "плюс" по индексу РТС за счет коррекционного укрепления рубля и наметившегося отскока нефти вверх; в аутсайдерах из-за снижения доллара выступают бумаги металлургов. читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:17
Вполне вероятно, что идея "слабости доллара" закрепится в умах инвесторов в ближайшие дни и даже недели - Росбанк
"Относительная мягкость исхода декабрьского заседания ФРС США не смогла поддержать котировки российского рубля вчера. Дальнейший провал цен на нефть - уже ниже $55 по баррелю Brent - утянул курс USD/RUB выше отметки 68.0 (на внутридневных максимумах - 68.71), - комментируют события на валютном... читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:02
"Рынок нефти продолжает штормить. Накануне стоимость Brent второй раз на текущей неделе в рамках торговой сессии снизилась на 5%. Потери WTI по итогам четверга аналогичны (-5%). Нефтяные контракты в очередной раз обновили минимумы более чем за год, Brent ($54.6) c сентября 2017г., а WTI ($45.9) с... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:50
"Доллар продолжает слабеть в паре с евро, отыгрывая итоги заседания ФРС. За прошедшую неделю доллар ослаб более чем на 1%. Рынки реагируют на ожидания более медленного повышения ставки ФРС. При этом большинство фондовых площадок находятся в минусе. Продолжается падение индекса S&P500, на... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:38
"Смешанная динамика доходностей US-Treasuries (от -1 до +1 б.п.) сопровождалась, на удивление, их снижением в пределах 3-6 б.п. в суверенных Евробондах РФ и в рублевых ОФЗ. Вероятно, основной причиной выборочных покупок были все те же новости из-за океана по РУСАЛу и EN+. В то же время, учитывая... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:30
"Рубль в четверг занял последнюю строчку рейтинга EM валют с результатом -1.3% к USD, хотя большинство конкурентов чувствовали себя заметно лучше (от 0% до +1.3%) на фоне дальнейшего ослабления доллара на мировом рынке. В абсолютном выражении снижение рубля достигало почти 68.70/USD. Основной... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:23
Москва. 21 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после сильного падения накануне. читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:14
"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Остановить дальнейшее снижение может стабилизация на мировых рынках капитала, однако пока инвесторы продолжают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:05
Москва. 21 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:00
Фундаментальный потенциал для дальнейшего ослабления рубля на данный момент видится ограниченным - Промсвязьбанк
В ходе вчерашних торгов давление на позиции российской валюты продолжилось - пара доллар/рубль прибавила 1,2%, локально в течение дня достигая отметки в 68,50 руб/долл. (максимумы с первой половины сентября), констатирует эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Если сравнить внешние условия для... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:47
В пятницу индекс МосБиржи упадет до 2330 пунктов под давлением негативного внешнего фона - Dukascopy Bank SA
"В пятницу московская торговая сессия открывается на негативном внешнем фоне. Так, в четверг продолжилось падение американских индексов акций, которые снижаются из-за усиливающихся опасений инвесторов начала рецессии в экономике США. Продажи наблюдались и на товарном рынке - цена барреля нефти... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
Индексы США продолжили снижение, Nasdaq в шаге от "медвежьего" рынка. Азиатские рынки акций продолжают снижение в пятницу, завершают неделю в минусе. Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent торгуется ниже $55 за баррель. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
В пятницу аналитики прогнозируют возобновление снижения отечественных акций из-за ухудшения внешнего фона. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:39
"Нефть марки Brent завершила торги в минусе на 3% и торгуется уже дешевле 55 долларов за баррель. Опубликованное вчера соглашение в рамках ОПЕК+ подтвердило достигнутые договоренности в Вене. Суммарно добыча будет сокращена на 1.2 млн баррелей, но, на наш взгляд, этого недостаточно для достижения... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:25
После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2350-2365 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может... читать дальше
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