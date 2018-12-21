С тактической точки зрения покупка ОФЗ сейчас выглядит рискованно - РФПИ

"Смешанная динамика доходностей US-Treasuries (от -1 до +1 б.п.) сопровождалась, на удивление, их снижением в пределах 3-6 б.п. в суверенных Евробондах РФ и в рублевых ОФЗ. Вероятно, основной причиной выборочных покупок были все те же новости из-за океана по РУСАЛу и EN+. В то же время, учитывая негативный фон, сегодня рынок вполне может перейти к консолидации или даже немного скорректироваться, учитывая приближение выходных и скорость, с которой меняются глобальные и локальные настроения. В то же время, стоит признать, что с тактической точки зрения покупка ОФЗ сейчас выглядит рискованно", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.