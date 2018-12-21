Падающая нефть продолжает давить на рубль - РФПИ

"Рубль в четверг занял последнюю строчку рейтинга EM валют с результатом -1.3% к USD, хотя большинство конкурентов чувствовали себя заметно лучше (от 0% до +1.3%) на фоне дальнейшего ослабления доллара на мировом рынке. В абсолютном выражении снижение рубля достигало почти 68.70/USD. Основной причиной этого, очевидно, вновь были цены на нефть, опускавшиеся ниже US$54.5/брл по марке Brent. При этом рублевая цена на сырье продолжила снижаться, по-прежнему указывая на относительно сдержанную реакцию российской валюты. Сохранение довольно высоких оборотов (US$3.7 млрд.), вероятно, свидетельствует о наличии поддержки со стороны экспортеров. Пока приходится констатировать, что на рублевом рынке доминируют негативные настроения. Подстройка к ценам на нефть может продолжиться, пока сырье не найдет новое равновесие. Явного понимания, где это может произойти, на рынке нет, поэтому сегодня не исключаем сохранения умеренно-негативных тенденций. Дополнительным аргументом в пользу этого сценария будет и окончание недели. Глобальная конъюнктура на рынках и нефть перевешивают все остальные факторы", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.