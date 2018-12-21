Рубль корректируется вверх к доллару и евро после сильного падения накануне

Москва. 21 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после сильного падения накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,08-68,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,2 руб./$1 (-9,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 78,09 руб./EUR1 (-24,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 16,14 копейки к уровню закрытия четверга, до 72,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 82,65 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1498 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка восстанавливается в обеих валютных парах после сильного падения по итогам четверга. Участники торгов увеличили спрос на рублевую ликвидность при подготовке к пику налогового периода декабря, приходящегося на первую половину следующей недели. По оценкам участников рынка, общий объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль составит более триллиона рублей.

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются в ходе азиатских торгов в пятницу, но завершают неделю резким снижением на фоне общего обвала финансовых рынков.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,9% - до $54,84 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились к этому времени на 1,02% - до $46,35 за баррель.

По итогам торгов четверга нефть Brent упала на 5,05%, WTI - на 4,75%. С начала недели Brent подешевела на 9%, WTI - на 9,1%.

Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков на уходящей неделе стало решение Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе выросли по итогам четвертой недели подряд, до максимума с января.

При этом среди трейдеров растет опасение, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения.