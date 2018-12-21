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21 декабря 2018 года 10:05

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 21 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продолжили падение в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также на опасениях относительно возможной приостановки работы правительства и госучреждений США (shutdown). Президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы предотвратить shutdown в эти выходные. Предложенные Сенатом меры позволили бы правительству работать до 8 февраля, однако они не включают расходы в размере $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивает Д.Трамп. Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

Как сообщалось, руководство американского ЦБ в среду приняло решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых. Это совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка. Обновленные медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) указали на то, что в 2019 году руководители ФРС теперь планируют провести два повышения ставки вместо трех, ожидавшихся в сентябре. Оценку долгосрочного нейтрального значения ставки, которое как не ограничивает, так и не стимулирует экономическую активность, снизили с 3% до 2,8%. При этом Федрезерв ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 год.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу роста мировой экономики. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снижается на 0,8%. Индикатор упал на 2,3% с начала недели, максимальными темпами с октября, и может завершить торги на минимальном уровне за 21 месяц. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 1,13%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng - 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 1%, снижение южнокорейского Kospi составило 0,2%, индийского BSE Sensex - 0,6%, индонезийского Jakarta Composite - 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются в ходе азиатских торгов в пятницу, но завершают неделю резким снижением на фоне общего обвала финансовых рынков. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожали на 0,5% - до $54,62 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на 5,05% и составляла на закрытие $54,35 за баррель. Контракт завершил торги на уровне ниже $55 за баррель впервые более чем за год. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже повысились к этому времени на 0,63% - до $46,17 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на 4,75%, завершив торги на отметке $45,88 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 9%, WTI - на 9,1%.

Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков на уходящей неделе стало решение Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов. При этом среди трейдеров растет опасение, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения. Дополнительное давление на нефтяной рынок оказали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе выросли по итогам четвертой недели подряд, до максимума с января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг существенно сократилась (в 5,6 раза) по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,84 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,729 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 декабря снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 569,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-1,15%), "Газпром капитал БО-04" (-0,76%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,5%), а в лидерах роста - облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,99%), "Роснефть БО-03" (+0,83%) и "Газпром БО-22" (+0,65%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 21 декабря c 11:00 до 15:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-002Р-02 номинальным объемом 17,7 млрд рублей. Ориентир по ставке купона - ключевая ставка Банка России + 1,65-1,85% годовых. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 66 млрд рублей, техническое размещение выпуска запланировано на 27 декабря.

ООО "Трейдберри" (Ростов-на-Дону) утвердило программу биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей включительно, в рамках которой облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила. Основным видом деятельности компании является торговля пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 14-го купона облигаций 32-й серии в размере 5,9% годовых. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 8,95% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен. Выпуск размещен на 20 лет, по бумагам предусмотрена 10-летняя оферта. По займу предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов.

Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставку 9-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-06 и БО-07 в размере 0,01% годовых. Банк в январе 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-06 и БО-07 объемом 2 млрд рублей каждая. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. В октябре 2015 года эмитент доразместил выпуски на 3 млрд рублей каждый. Ставка текущего купона - 8,75% годовых. По выпускам предстоит оферта с исполнением 24 января 2019 года.

"ВЭБ-лизинг" установил ставку 18-20-го купонов облигаций 1-й серии в размере 8,74% годовых. Компания разместила дебютные облигации объемом 5 млрд рублей в июле 2010 года. Десятилетние бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов, ставка текущего купона - 7,89% годовых, по выпуску предстоит оферта с исполнением 11 января 2019 года.

АО "Открытие холдинг" досрочно погасил 64,1% выпуска облигаций серии БО-06 в количестве 16 млн 27 тыс. штук, выкупленных ранее по внеплановой оферте. Облигации выкуплены по цене 20% от номинала, или 200 рублей за одну облигацию. Кроме того, держателям будет выплачен накопленный купонный доход в размере 168,16 рубля. Таким образом, всего облигационеры получат около 5,9 млрд рублей. Выпуск БО-06 объемом 25 млрд рублей был размещен на "Московской бирже" 28 октября 2016 года с погашением в марте 2036 года. 30 октября по выпуску должна была пройти плановая оферта. Однако обязательства эмитента по приобретению облигаций были прекращены в результате заключения 19 октября 2018 года соглашения о новации между эмитентом и владельцами облигаций.

Еврофинанс Моснарбанк 26 декабря досрочно погасит облигации 1-й серии на 2 млрд рублей, выкупленные ранее по оферте в полном объеме. Банк разместил дебютные 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в июне 2016 года. Ставка текущего купона - 7,5% годовых.

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Опубликовано: /Финмаркет/
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