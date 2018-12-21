Восстановление цен на нефть переносится на первый квартал 2019 года - Промсвязьбанк

"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Остановить дальнейшее снижение может стабилизация на мировых рынках капитала, однако пока инвесторы продолжают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных фьючерсах. Восстановление цен на нефть переносится на первый квартал 2019 года, когда на первый план выйдут фундаментальные факторы. Локально котировки Brent останутся под давлением и будут тестировать отметку 54 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.