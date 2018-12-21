Рынки завершают неделю в минусе

Индексы США продолжили снижение, Nasdaq в шаге от "медвежьего" рынка. Азиатские рынки акций продолжают снижение в пятницу, завершают неделю в минусе. Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent торгуется ниже $55 за баррель.

Американские фондовые индексы продолжили падение в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также на опасениях относительно возможной приостановки работы правительства и госучреждений США (shutdown).

В ходе торгов значение Nasdaq Composite опускалось более чем на 20% с последнего пика, что означает "медвежий" рынок. Тем не менее, индекс завершил день на 0,6% выше этого критического показателя, отмечает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average с последнего максимума, зафиксированного в начале октября, потерял 14,8%, Standard & Poor's 500 - 15,8%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не подпишет законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы предотвратить shutdown в эти выходные. Предложенные Сенатом меры позволили бы правительству работать до 8 февраля, однако они не включают расходы в размере $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивает Д.Трамп.

Срок действующих соглашений о финансировании ряда государственных учреждений истекает в 12:01 по местному времени 21 декабря.

Как сообщалось, руководство американского ЦБ в среду приняло решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых. Это совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Обновленные медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) указали на то, что в 2019 году руководители ФРС теперь планируют провести два повышения ставки вместо трех, ожидавшихся в сентябре. Оценку долгосрочного нейтрального значения ставки, которое как не ограничивает, так и не стимулирует экономическую активность, снизили с 3% до 2,8%.

При этом Федрезерв ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 год.

"Рынки акций начинают задумываться о вероятности спада, - полагает управляющий директор Citi Роберт Бакленд, которого цитирует Dow Jones. - Но работа Пауэлла (глава ФРС - прим. ИФ) заключается не в том, чтобы поднимать фондовый рынок. Его работа состоит в том, чтобы проводить денежно-кредитную политику в соответствии с мандатом, а макроэкономические данные довольно хорошие".

"Инвесторы фиксируют прибыль в акциях США, продавая после ралли и переходя в сегменты и регионы, которые в более значительной степени недооценены", - заявил фондовый аналитик Oppenheimer Funds Талли Легер. В частности, он считает достаточно привлекательным Китай, учитывая падение курса юаня до трехлетнего минимума относительно доллара США, а также снижение процентных ставок и норм резервирования для банков в КНР.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 8 тыс. - до 214 тыс., сообщило в четверг министерство труда. Неделей ранее показатель находился на минимальной отметке за 12 недель. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали подъема до 218 тыс.

В то же время индекс производственной активности Филадельфии в декабре опустился до 9,4 пункта с 12,9 пункта в предыдущий месяц. Это минимальная отметка более чем за 2,5 года - с августа 2016 года. Эксперты в среднем ожидали повышения до 14 пунктов.

Цена бумаг Walgreens Boots Alliance Inc. упала в четверг на 5%, несмотря на заявление владельца аптек о намерении добиться сокращения расходов более чем на $1 млрд в ближайшие три года. Однако продажи компании в минувшем квартале не оправдали средний прогноз экспертов.

Акции Altria Group Inc. подешевели на 1,9%. Табачная компания сообщила о том, что инвестирует $12,8 млрд в производителя электронных сигарет Juul Labs Inc. и получит 35%-ную долю. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг Altria в связи с этой сделкой сразу на две ступени - до "ВВВ" с "А-".

Рыночная стоимость производителя программного обеспечения Autodesk сократилась на 2,5%. Компания объявила о достижении соглашения о покупке BuildingConnect за $275 млн.

Между тем котировки акций BlackBerry Ltd выросли на 2,7%. Разработчик программного обеспечения за третий финансовый квартал, который завершился 30 ноября, получил выручку и прибыль выше среднего прогноза аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 464,06 пункта (1,99%) - до 22859,6 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу роста мировой экономики.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снижается на 0,8%. Индикатор упал на 2,3% с начала недели, максимальными темпами с октября, и может завершить торги на минимальном уровне за 21 месяц.

Японский индекс Nikkei 225 понизился на 1,25%, более широкий Topix опустился на 1,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 1%, снижение южнокорейского Kospi составило 0,2%, индийского BSE Sensex - 0,6%, индонезийского Jakarta Composite - 0,3%.

Мировые финансовые рынки демонстрируют падение на текущей неделе из-за решения Федеральной резервной системы (ФРС) повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение прогнозов роста экономики и потребительских цен на 2019 год.

В 2018 году американская экономика может вырасти примерно на 3%, максимальными темпами за 13 лет, однако инвесторы ожидают наступления рецессии уже в ближайшие годы.

Кроме того, рынок реагирует на новости о том, что накануне власти США обвинили двух офицеров китайской разведки в попытке украсть ценную информацию у американских высокотехнологичных компаний. Существуют опасения, что это может стать началом нового витка конфликта между США и Китаем.

Также в пятницу стало известно, что потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны, в ноябре 2018 года выросли всего на 0,9% в годовом выражении после роста на 1% в предыдущем месяце. Ключевой показатель инфляции по-прежнему вдвое ниже целевого уровня Банка Японии, составляющего 2%.

Акции японского автопроизводителя Nissan Motor Co. подешевели на 2% на новости, что японские прокуроры предъявили бывшему председателю совета директоров Nissan Motor Co. Карлосу Гону новые обвинения, что снижает шансы на его скорое освобождение под залог.

Как сообщила в пятницу Токийская прокуратура, К.Гона подозревают в том, что он подписал в октябре 2008 года контракт, согласно которому убытки от торговых операций, проводившихся в интересах Гона, могли быть перенесены на баланс Nissan. Сумма возможных убытков оценивается в $16,5 млн.

Котировки акций страховщика Ping An Insurance снизилась на 2,2%.

Цена бумаг Sony Corp. уменьшилась на 2,3%, фармкомпании Takeda - на 1,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,8%.

Котировки бумаг нефтяных компаний PetroChina и Inpex упали на 2% и 1,5% соответственно на фоне обвала цен на нефть.

Между тем китайский интернет-гигант Tencent увеличил капитализацию на 4,4%.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 108,42 пункта (1,63%) - до 6528,41 пункта.

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются в ходе азиатских торгов в пятницу, но завершают неделю резким снижением на фоне общего обвала финансовых рынков.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск подорожали на $0,37 (0,68%) - до $54,72 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на $2,89 (5,05%) и составляла на закрытие $54,35 за баррель. Контракт завершил торги на уровне ниже $55 за баррель впервые более чем за год.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились к этому времени на $0,40 (0,87%) - до $46,28 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $2,29 (4,75%), завершив торги на отметке $45,88 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 9%, WTI - на 9,1%.

Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков на уходящей неделе стало решение Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов.

В среду Федрезерв увеличил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5%. При этом ЦБ ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 год. Прогноз экономического подъема на 2018 год снижен с 3,1% до 3%, на 2019 год - с 2,5% до 2,3%, на 2020 и 2021 годы - подтвержден на уровне 2% и 1,8% соответственно.

Между тем среди трейдеров растет опасение, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе выросли по итогам четвертой недели подряд, до максимума с января.