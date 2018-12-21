В пятницу индекс МосБиржи упадет до 2330 пунктов под давлением негативного внешнего фона - Dukascopy Bank SA

"В пятницу московская торговая сессия открывается на негативном внешнем фоне. Так, в четверг продолжилось падение американских индексов акций, которые снижаются из-за усиливающихся опасений инвесторов начала рецессии в экономике США. Продажи наблюдались и на товарном рынке - цена барреля нефти марки Brent не удержалась на отметке $55, обновив, таким образом, минимумы уходящего года. Вслед за ценами на нефть дешевеет и курс рубля, который в ходе вечерних валютных торгов опустился ниже отметки 68 руб./долл. Торговая неделя на биржах АТР также завершается падением индексов акций в среднем на 1,5%. Очевидно, что сложившийся внешний фон будет оказывать давление на индекс МосБиржи, поэтому мы ожидаем его падения в начале дня до отметки 2330 пунктов", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.