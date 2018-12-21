Уровни 52-53 долл. за баррель Brent вполне достижимы до конца года - ИФК "Солид"

"Нефть марки Brent завершила торги в минусе на 3% и торгуется уже дешевле 55 долларов за баррель. Опубликованное вчера соглашение в рамках ОПЕК+ подтвердило достигнутые договоренности в Вене. Суммарно добыча будет сокращена на 1.2 млн баррелей, но, на наш взгляд, этого недостаточно для достижения баланса. В начале лета участники договора увеличивали добычу на 1 млн барр, ожидая уход Ирана с рынка. Но его поставки сохранились, хоть и в меньших масштабах, а сланцевая добыча продолжает рост. Поэтому уровни 52-53 за баррель Brent вполне достижимы до конца года. Корреляция между рублем и нефтью частично возвращается. Снижение сырьевых цен означает, что уменьшатся перечисления в резервный фонд, а значит, в случае кризисных явлений у Правительства будет меньше возможностей", - предполагает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.