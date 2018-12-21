Утренние прогнозы: в пятницу на рынке акций наиболее вероятно углубление коррекции вниз

В пятницу аналитики прогнозируют возобновление снижения отечественных акций из-за ухудшения внешнего фона.

ГК "Форекс Клуб" (Иван Марчена): "Торги пятницы на российском рынке акций, вероятно, вновь пройдут "в минусе". Этому будет способствовать снижение американских фондовых рынков и падение котировок на биржах Азии. Основные фондовые индексы США в четверг потеряли до 2% на фоне опасений по поводу принятия временного бюджета США. АМериканский президент Дональд Трамп пока отказался подписывать бюджет до 8 февраля, так как документ не учитывает его требования по финансированию безопасности на границе. Бюджет должен быть подписан до конца сегодняшнего дня. Европейские биржи также существенно понизились по основным индексам на фоне сохранения опасений инвестором по поводу ухудшения прогнозов по перспективам американской экономики от ФРС США. Мировые цены на нефть при этом немного возрастают в пятницу после того, как в четверг потеряли более 4% на фоне волатильности мировых фондовых рынков. Азиатские фондовые индексы в пятницу снижаются более чем на 1%".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов - усиление продаж на рынках акций носит глобальный характер и во многом объясняется усилением неопределенности (в частности, в отношении денежной политики ФРС США, а также в отношении перспектив Brexit). Во второй половине дня некоторое влияние на настрой трейдеров могут оказать данные по экономике США (в 16:30 мск ожидаются окончательные данные по ВВП за третий квартал, в 18:00 мск - индекс PCE, который ФРС использует в качестве основного инфляционного индикатора). ".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2350-2365 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании новых значимых драйверов. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Во второй половине дня основным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Кроме того, в США в 16:30 МСК и в 18:00 МСК состоится публикация двух больших блоков значимых статистических показателей. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и не окажут явного влияния на ход локальных торгов".

Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "В пятницу московская торговая сессия открывается на негативном внешнем фоне. Так, в четверг продолжилось падение американских индексов акций, которые снижаются из-за усиливающихся опасений инвесторов начала рецессии в экономике США. Продажи наблюдались и на товарном рынке - цена барреля нефти марки Brent не удержалась на отметке $55, обновив, таким образом, минимумы уходящего года. Вслед за ценами на нефть дешевеет и курс рубля, который в ходе вечерних валютных торгов опустился ниже отметки 68 руб./долл. Торговая неделя на биржах АТР также завершается падением индексов акций в среднем на 1,5%. Очевидно, что сложившийся внешний фон будет оказывать давление на индекс МосБиржи, поэтому мы ожидаем его падения в начале дня до отметки 2330 пунктов".