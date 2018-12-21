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Главная / Мнения аналитиков / Торги пятницы на российском рынке акций вновь пройдут "в минусе" - ГК "Форекс Клуб"
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21 декабря 2018 года 09:13
Торги пятницы на российском рынке акций вновь пройдут "в минусе" - ГК "Форекс Клуб"
"Торги пятницы на российском рынке акций, вероятно, вновь пройдут "в минусе", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Этому будет способствовать снижение американских фондовых рынков и падение котировок на биржах Азии.Российский рынок накануне продемонстрировал негативную динамику на фоне пессимистичных настроений инвесторов на мировых биржах. По итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 0,24%, до 2352,88 пункта, а индекс РТС - на 1,47%, до 1083,47 пунктов. При этом индекс Мосбиржи поддерживало серьезное ослабление рубля, который вернулся к уровням ноября. Основные фондовые индексы США в четверг потеряли до 2% на фоне опасений по поводу принятия временного бюджета США. АМериканский президент Дональд Трамп пока отказался подписывать бюджет до 8 февраля, так как документ не учитывает его требования по финансированию безопасности на границе. Бюджет должен быть подписан до конца сегодняшнего дня. Европейские биржи также существенно понизились по основным индексам на фоне сохранения опасений инвестором по поводу ухудшения прогнозов по перспективам американской экономики от ФРС США. Мировые цены на нефть при этом немного возрастают в пятницу после того, как в четверг потеряли более 4% на фоне волатильности мировых фондовых рынков. Азиатские фондовые индексы в пятницу снижаются более чем на 1%".
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21 декабря 2018 года 11:43
Рынок акций РФ утром вышел в плюс по индексу РТС за счет укрепления рубля, в аутсайдерах - металлурги
Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ после негативного старта в пятницу на фоне снижения мировых площадок вышел в "плюс" по индексу РТС за счет коррекционного укрепления рубля и наметившегося отскока нефти вверх; в аутсайдерах из-за снижения доллара выступают бумаги металлургов. читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:35
"Умеренный рост курсов основных криптовалют продолжается на фоне падения интереса инвесторов к классическим активам на мировых биржах. Снижение популярности классических активов происходит после решения ФРС США повысить ставку и на фоне ухудшения прогнозов регулятора относительно перспектив роста... читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:17
Вполне вероятно, что идея "слабости доллара" закрепится в умах инвесторов в ближайшие дни и даже недели - Росбанк
"Относительная мягкость исхода декабрьского заседания ФРС США не смогла поддержать котировки российского рубля вчера. Дальнейший провал цен на нефть - уже ниже $55 по баррелю Brent - утянул курс USD/RUB выше отметки 68.0 (на внутридневных максимумах - 68.71), - комментируют события на валютном... читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:02
"Рынок нефти продолжает штормить. Накануне стоимость Brent второй раз на текущей неделе в рамках торговой сессии снизилась на 5%. Потери WTI по итогам четверга аналогичны (-5%). Нефтяные контракты в очередной раз обновили минимумы более чем за год, Brent ($54.6) c сентября 2017г., а WTI ($45.9) с... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:50
"Доллар продолжает слабеть в паре с евро, отыгрывая итоги заседания ФРС. За прошедшую неделю доллар ослаб более чем на 1%. Рынки реагируют на ожидания более медленного повышения ставки ФРС. При этом большинство фондовых площадок находятся в минусе. Продолжается падение индекса S&P500, на... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:38
"Смешанная динамика доходностей US-Treasuries (от -1 до +1 б.п.) сопровождалась, на удивление, их снижением в пределах 3-6 б.п. в суверенных Евробондах РФ и в рублевых ОФЗ. Вероятно, основной причиной выборочных покупок были все те же новости из-за океана по РУСАЛу и EN+. В то же время, учитывая... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:30
"Рубль в четверг занял последнюю строчку рейтинга EM валют с результатом -1.3% к USD, хотя большинство конкурентов чувствовали себя заметно лучше (от 0% до +1.3%) на фоне дальнейшего ослабления доллара на мировом рынке. В абсолютном выражении снижение рубля достигало почти 68.70/USD. Основной... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:23
Москва. 21 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после сильного падения накануне. читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:14
"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Остановить дальнейшее снижение может стабилизация на мировых рынках капитала, однако пока инвесторы продолжают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:05
Москва. 21 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:00
Фундаментальный потенциал для дальнейшего ослабления рубля на данный момент видится ограниченным - Промсвязьбанк
В ходе вчерашних торгов давление на позиции российской валюты продолжилось - пара доллар/рубль прибавила 1,2%, локально в течение дня достигая отметки в 68,50 руб/долл. (максимумы с первой половины сентября), констатирует эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Если сравнить внешние условия для... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:47
В пятницу индекс МосБиржи упадет до 2330 пунктов под давлением негативного внешнего фона - Dukascopy Bank SA
"В пятницу московская торговая сессия открывается на негативном внешнем фоне. Так, в четверг продолжилось падение американских индексов акций, которые снижаются из-за усиливающихся опасений инвесторов начала рецессии в экономике США. Продажи наблюдались и на товарном рынке - цена барреля нефти... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
Индексы США продолжили снижение, Nasdaq в шаге от "медвежьего" рынка. Азиатские рынки акций продолжают снижение в пятницу, завершают неделю в минусе. Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent торгуется ниже $55 за баррель. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
В пятницу аналитики прогнозируют возобновление снижения отечественных акций из-за ухудшения внешнего фона. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:39
"Нефть марки Brent завершила торги в минусе на 3% и торгуется уже дешевле 55 долларов за баррель. Опубликованное вчера соглашение в рамках ОПЕК+ подтвердило достигнутые договоренности в Вене. Суммарно добыча будет сокращена на 1.2 млн баррелей, но, на наш взгляд, этого недостаточно для достижения... читать дальше
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