Торги пятницы на российском рынке акций вновь пройдут "в минусе" - ГК "Форекс Клуб"

"Торги пятницы на российском рынке акций, вероятно, вновь пройдут "в минусе", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Этому будет способствовать снижение американских фондовых рынков и падение котировок на биржах Азии.Российский рынок накануне продемонстрировал негативную динамику на фоне пессимистичных настроений инвесторов на мировых биржах. По итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 0,24%, до 2352,88 пункта, а индекс РТС - на 1,47%, до 1083,47 пунктов. При этом индекс Мосбиржи поддерживало серьезное ослабление рубля, который вернулся к уровням ноября. Основные фондовые индексы США в четверг потеряли до 2% на фоне опасений по поводу принятия временного бюджета США. АМериканский президент Дональд Трамп пока отказался подписывать бюджет до 8 февраля, так как документ не учитывает его требования по финансированию безопасности на границе. Бюджет должен быть подписан до конца сегодняшнего дня. Европейские биржи также существенно понизились по основным индексам на фоне сохранения опасений инвестором по поводу ухудшения прогнозов по перспективам американской экономики от ФРС США. Мировые цены на нефть при этом немного возрастают в пятницу после того, как в четверг потеряли более 4% на фоне волатильности мировых фондовых рынков. Азиатские фондовые индексы в пятницу снижаются более чем на 1%".