Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов - ИФ "Олма"

"Фондовые индексы США потеряли еще 1.6% - 2.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается углубление коррекции вниз. Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов - усиление продаж на рынках акций носит глобальный характер и во многом объясняется усилением неопределенности (в частности, в отношении денежной политики ФРС США, а также в отношении перспектив Brexit). Во второй половине дня некоторое влияние на настрой трейдеров могут оказать данные по экономике США (в 16:30 мск ожидаются окончательные данные по ВВП за третий квартал, в 18:00 мск - индекс PCE, который ФРС использует в качестве основного инфляционного индикатора). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка движения вверх по паре доллар-рубль: прошедшее вчера повышение выглядит избыточным, принимая во внимание динамику индекса доллара (DXY), который вчера понизился на 0.8%", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.