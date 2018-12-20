Рубль ускорил падение к доллару и евро на вечерних торгах четверга

Москва. 20 декабря. Доллар США и евро заметно ускорили рост на "Московской бирже" в четверг вечером, обновив при этом осенние максимумы; рубль существенно дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам и падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 68,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 87,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (доллар торгуется выше 68 руб./$1 впервые с 14 ноября). При этом евро стоил 78 руб./EUR1, поднявшись на 1,2 рубля (ранее в ходе торгов евро торговался выше отметки 78 руб./EUR1 впервые с 24 сентября). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,02 рубля - до 72,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил падение к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка отыгрывают снижение интереса к рисковым активам в связи с опасениями по поводу темпов роста мировой экономики и падение цен на нефть. Отсутствие интереса к рисковым активам вызвано решением ФРС США повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономического прогноза.

Как сообщалось, Федрезерв по итогам декабрьского заседания поднял базовую процентную ставку до 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться, хотя темпы падения замедлились. Ранее в ходе торгов котировки Brent обновили минимум с сентября 2017 года, опустившись ниже $55 за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 3,18% и торгуются на уровне $55,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 3,8% - до $46,34 за баррель.

"Некоторые элементы "бычьей" истории на нефтяном рынке рассыпались в прах, - полагает аналитик UBS Group Джованни Стауново. - Добыча в США выше прогнозов, а сокращения производства ОПЕК+ не начнутся раньше января. Коррекция на рынке акций, запущенная действиями ФРС, также не оказывает помощи".

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стал отчет министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились всего на 497 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.

Как отметил в четверг исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, нефть вошла в период беспрецедентной волатильности на фоне увеличения роли геополитики на нефтяном рынке. Он добавил, что не ожидает быстрого восстановления котировок нефти в ближайшее время, поскольку объявленное ОПЕК+ сокращение добычи еще не вступило в силу.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, рубль заметно ускорил снижение вечером в четверг. "Давление на рубль оказывает сразу несколько факторов, ключевым является вчерашнее заседание ФРС США. Несмотря на ожидаемость повышения ставки, риторика главы регулятора Джерома Пауэлла оказалась "голубиной", и игроки опасаются роста неопределенности в отношении дальнейшей политики. Кроме того, на рубль давит падение нефти, и пока Минфин не возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила, нефть будет оказывать влияние на курсообразование рубля. Возможное снятие с "РусАла" санкций США снижает геополитический дисконт, однако не смогло компенсировать общий негатив для рынка", - отметил Т.Нигматуллин.

"В самое ближайшее время в поддержку рубля должен подключиться фактор налоговых платежей. Падение рубля создает привлекательные условия для продажи валютной выручки экспортерам и их банкам в преддверии основных платежей в понедельник-вторник, объем которых может превысить 1 трлн рублей. Также мы полагаем, что глобальная коррекция доллара в связи повышением неопределенности в отношении дальнейшей политики ФРС в 2019 году будет иметь более длительный характер и еще окажет более явную поддержку рублю в случае стабилизации нефтяных котировок", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 декабря на 25,89 копейки, до 67,371 руб./$1, и увеличил курс евро на 46,35 копейки, до 76,9377 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 19,72 копейки по отношению к среде и составил 67,4171 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 22,66 копейки и составил 67,6024 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 402,185 млн, из которых $1 млрд 255,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 146,422 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 52,38 копейки, до 77,0884 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 48,38 копейки и составил 77,3192 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR905,836 млн, из которых EUR453,87 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR451,966 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,97%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 8,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,28% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,63% и 8,7% годовых соответственно.