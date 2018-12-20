Цены евробондов РФ растут в четверг на улучшении геополитического фона вокруг России

Москва. 20 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг растут на фоне снижения геополитической напряженности вокруг России после объявления о возможной отмене санкций США относительно "РусАла" (MOEX: RUALR). При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются, что в итоге ведет к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 46 базисных пунктов по отношению к закрытию 19 декабря и составила 109,78% от номинала, что соответствует доходности 4,24% годовых (снижение на 15 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 5 базисных пунктов и составила 98,29% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,61% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 14 пунктов и составил 163 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 65 базисных пунктов - до 106,06% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 5,43% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 65 базисных пунктов - до 102,88% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 5,41% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к 19 декабря на 44 пункта - до 99,44% от номинала, что соответствует доходности 4,84% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему дню), в то время как евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 35 базисных пунктов, до 102,29% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов - до 4,33% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 71 базисный пункт - до 94,33% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 5,65% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 16 базисных пунктов, до 95,41% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,92% годовых).

"Российские суверенные еврооблигации растут в четверг, рынок в целом чувствует себя крепче. При этом хорошо покупают как длинные, так и короткие бумаги. К вечеру активность немного снижается, утром участники рынка тоже приступали к торгам не очень уверенно из-за вчерашнего решения ФРС по снижению ставки. С одной стороны, это никого не удивило, с другой - произошло то, на что необходимо реагировать снижением. Тем не менее, в целом рынок российского госдолга чувствует себя уверенно на фоне информации о возможной отмене санкций в отношении "РусАла", даже несмотря на некоторое снижение активности. Рынок US Treasuries также выглядит довольно неплохо", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.