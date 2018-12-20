Рынок акций РФ к закрытию сократил потери по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и ралли РусАла с En+

Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов сократил потери по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и ралли акций "РусАла" с GDR En+ Group на новостях о скором снятии с компаний санкций США; внешние площадки подавали негативные сигналы после повышения ставки Федрезервом США и ухудшения регулятором макроэкономических прогнозов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2352,88 пункта (-0,2%, минимум дня - 2317,88 пункта), индекс РТС - 1083,47 пункта (-1,5%) - минимум с 26 ноября; динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3%.

Доллар вырос до 68,4 рубля (+0,94 рубля), днем курс опускался к 67,2 руб./$1.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что профицит бюджета РФ в 2018 году составит 2,1% ВВП, а инфляция по итогам года будет равна 4,1-4,2%.

Кроме того, В.Путин сообщил, что говорить о будущем задержанных в Керченском проливе украинских моряков будет возможно только после завершения разбирательства по уголовному делу.

Подешевели рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3%, до 3565 рублей), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%, до 4808,5 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), "Мосбиржи" (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%).

Акции "Магнита" и "ЛУКОЙЛа" с четверга торгуются на бирже без дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2") за 9 месяцев: выплаты акционерам ритейлера составят 137,38 рубля на акцию, акционерам НК - 95 рублей на акцию.

Взлетели акции "РусАла" (+15,3%) и GDR En+ Group (+29,8%) после известий о скором снятии с компаний санкций США. Накануне вечером стало известно, что OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) уведомил Конгресс о намерении исключить En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. При этом их владелец Олег Дерипаска остается в SDN List.

В письме, опубликованном на сайте Минфина США, раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний О.Дерипаски. Так, его доля в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

Также выросли бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

В четверг упала фондовая Азия (Япония просела на 2,8%, Китай - на 0,5%), проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-1,4%) и продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 теряет 0,5%) после того, как Федеральная резервная система США ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,50% годовых и ухудшила макроэкономические прогнозы.

Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам декабрьского заседания указали на то, что в 2019 году руководители ФРС теперь планируют провести два повышения ставки вместо трех, ожидавшихся в сентябре. Оценку долгосрочного нейтрального значения ставки, которое как не ограничивает, так и не стимулирует экономическую активность, снизили с 3% до 2,8%.

При этом Федрезерв ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 год. Прогноз экономического подъема на 2018 год снижен с 3,1% до 3%, на 2019 год - с 2,5% до 2,3%, на 2020 и 2021 годы - подтвержден на уровнях 2% и 1,8% соответственно.

ФРС также снизила прогноз инфляции (индекс PCE) на 2018-2019 годы до 1,9%, ранее ожидалось 2,1% и 2% соответственно. Оценки на следующие два года подтверждены на уровне 2,1%.

"Мы достигли нижней границы того диапазона ставки по федеральным кредитным средствам, который считаем нейтральным. В дальнейшем мы собираемся опираться на данные, они будут влиять на наши прогнозы и наше понимание целесообразной денежно-кредитной политики", - заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл.

Инвесторы неодобрительно отреагировали на решения ФРС и заявления Дж.Пауэлла, котировки акций и доходность облигаций США резко снизились. Некоторые аналитики считают, что распродажа вызвана разочарованием, поскольку Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не просигнализировал о завершении цикла повышения ставки.

На нефтяном рынке цена Brent локально падала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года, после чего наметился отскок. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $55,77 за баррель (-2,6% и +1,7% в среду), февральская цена WTI - $46,68 за баррель (-3,1% и +3,4% накануне).

Сигналы Федеральной резервной системы о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики заставили участников рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть. Кроме того, сохраняются опасения, что объявленного странами ОПЕК+ сокращения добычи будет недостаточно, чтобы устранить избыток предложения.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, власти США отказались от планов введения новых санкций против "РусАла" и En+ Group, что оказало локальную поддержку рублю. Администрация Белого дома также запланировала вывод американских войск из Сирии - это событие можно рассматривать как позитивный фактор с точки зрения перспектив дальнейшего развития отношений между Россией и США, однако эти планы уже резко критикуют в Конгрессе.

Рынки восприняли повышение ставки ФРС и комментарии Дж.Пауэлла как признак того, что регулятор настроен более жестко, чем предполагалось. В результате активы (включая валюты развивающихся рынков) заметно подешевели.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, снижение российского рынка обусловлено общим негативом на внешних площадках в связи с политикой ФРС, а также продолжающимся падением котировок нефти (нефть Brent в моменте падала до $54,7 за баррель). Соответственно, в "минусе" торговались акции нефтяников и металлургов, которые особо чувствительны к перспективам глобального роста экономики. Исключением стали взлетевшие акции "РусАла" на новостях, что американский Минфин направил запрос в Конгресс по поводу возможного снятия санкций с компании. В целом детали данного дела широко обсуждаются в СМИ, но упускается один важный момент: одним из требований американской стороны является назначение американцев в состав совета директоров, что в перспективе может привести к проблемным ситуациям, связанным с потерей контроля прежними акционерами. Впрочем, следует рассматривать событие в более длительном периоде, а в спекулятивном плане история восстановления бумаг отыграна.

Озвученные президентом РФ В.Путиным в рамках большой пресс-конференции успехи экономики идут в "копилку" рубля, однако осенью прошлого года нефть торговалась на схожих уровнях, но курс отечественной валюты был гораздо крепче. Соответственно, текущая премия - это риск геополитического толка.

Решение ФРС существенно повысило ожидания глобальной рецессии, что негативно сказывается на финансовых рынках. Нефть дешевеет на фоне дисбаланса спроса и предложения - достаточно вспомнить, что в США, РФ и Саудовской Аравии добыча выросла за год более чем на 3 млн б/с. Экспорт из Ирана оказался не столь ограниченным, а вот мировое потребление уже начинает вызывать опасения. Снижение добычи в ОПЕК начнется лишь с января, но оно будет происходить постепенно.

Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре упал до 9,4 пункта при прогнозах роста до 15 пунктов с ноябрьских 12,9 пункта. Этот индекс принято считать одним из двух главных индикаторов здоровья региональных экономик США. В целом американский рынок оказался весьма перепроданным перед Рождеством, что может стать основой если не "ралли", то, как минимум, рождественским отскоком. Тем более что до праздника осталось всего две полноценные сессии. В России надежды на снятие санкций с "РусАла" могут перерасти в общие надежды на нормализацию отношений с США или, как минимум, их стабилизацию, считает А.Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, после ожидаемого решения американского регулятора повысить ставки, которое было сопровождено достаточно мягкой риторикой и изменением прогнозов по количеству подъемов ставок в 2019 году с 3 до 2, продажи в высокорисковых активах продолжили преобладать, что поддержало российских "медведей".

Индекс МосБиржи удержался выше поддержки 2350 пунктов, что может стать сигналом начала волны коррекционного восстановления рынка. Рубль ощутимо ослаб по отношению к основным мировым валютам, доллар превысил 68 рублей из-за падения нефти Brent до минимума более чем за год. При этом рубль сдает позиции, несмотря на приближение налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. С технической точки зрения после превышения отметки 68 рублей американской валюте будет открыта дорога к годовым максимумам, установленным в сентябре чуть выше 70 рублей. При этом с фундаментальной точки зрения, относительно текущих уровней рынка энергоносителей, рубль имеет некоторый потенциал для укрепления - порядка 5%, считает Б.Зварич.

Аналитики Райффайзенбанка также отмечают, что надежды участников рынка на то, что FOMC возьмет паузу в череде повышений ставок после серии жестких распродаж на фондовых площадках, не оправдались - члены комитета решили последовать ранее намеченному курсу и повысили ключевую ставку, причем реализовался и самый худший для участников рынка сценарий - не было сделано заявлений о вероятной паузе в повышении ставки на ближайших заседаниях ФРС.

Большинство участников рынка не уверены даже в одном следующем повышении ставки, а судя по форме кривой доходности UST, инвесторы ожидают резкого замедления американской экономики (причем согласно опросам, опубликованных в СМИ, рецессия в США может наступить уже в следующем году). Единственным "голубиным" сигналом, который оказался слишком слабым, чтобы остановить падение рынков, стало заявление Дж.Пауэлла о том, что ключевая ставка достигла нижней границы нейтрального диапазона.

В целом реалии таковы, что американская экономика с ее огромным долгом частного и государственного секторов в сочетании с приближающимся циклическим спадом не в состоянии переварить заметное удорожание фондирования (которое уже произошло). Как следствие, наступление рецессии в США является лишь вопросом времени (2019-2021 годы), при этом текущая политика ФРС лишь приближает это время, что может быть и благом (чем позже случится кризис, тем более болезненным он будет). В таких условиях падение индекса S&P 500 теперь может начать опережать развивающиеся рынки, считают эксперты Райффайзенбанка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Челябэнергосбыта" (MOEX: CLSB) (-14,9% и -13,6% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-6,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-6,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-6,8%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-4,7%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-3,5%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-3,1%).

Подорожали бумаги "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+2,7% и +5,4% "префы"), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+2,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,125 млрд рублей (из них 16,685 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).