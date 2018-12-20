В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 2350 пунктов - Промсвязьбанк

"В четверг российский фондовый рынок возобновил снижение. После ожидаемого решения американского регулятора повысить ставки, которое было сопровождено достаточно мягкой риторикой и изменением прогнозов по количеству подъемов ставок в 2019 году с 3 до 2, продажи в высокорисковых активах продолжили преобладать, что поддержало российских "медведей". Так, нефть марки Brent установила новые минимумы боле чем за год, в моменте уходя ниже 55 долларов. В Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,5%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 снижались на 0,5% и 0,3% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи отступил на 0,5%, до 2346 пунктов. Аутсайдерами торгов выступали акции Лукойла, Магнита и Мечела, падение которых превысило 2,5%. Лучше рынка торговались EN+ и Русал, которые благодаря новостям о снятии с компаний санкций взлетели на 30% и 15%. В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 2350 пунктов. Более того, был протестирован среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2330 пунктов. В случае если "быкам" удастся удержать рынок выше тренда, у них появятся шансы на отыгрыш отметки 2350 пунктов и начало волны восстановления рынка", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Богдан Зварич.