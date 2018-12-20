Реальный годовой рост ВВП РФ по итогам 2018 года может составить 1,6% - Dukascopy Bank SA

Рост ВВП России в ноябре в годовом выражении замедлился до 1,8% с 2,8% в октябре, за 11 месяцев составил 1,8%, цитирует ПРАЙМ выдержки из обзора Минэкономразвития "Картина деловой активности" за декабрь. "По оценке Минэкономразвития России, в ноябре рост ВВП составил 1,8% год к году по сравнению с 2,8% год к году в октябре и 1,5% в третьем квартале 2018 года. В целом за первые 11 месяцев 2018 года ВВП, по оценке, увеличился на 1,8% год к году", - говорится в документе.

Таким образом, Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП в октябре в годовом исчислении с 2,5% до 2,8%. "Оценка динамики ВВП в октябре была скорректирована с учетом пересмотра Росстатом данных по отдельным базовым отраслям, а также фактических данных о динамике небазовых отраслей в третьем квартале 2018 года", - сказано в документе. На прошлой неделе Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в третьем квартале до 1,5% c 1,3%. Текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ по итогам 2018 года составляет 1,8%.

"По нашим оценкам, реальный годовой рост ВВП по итогам 2018 года может оказаться еще ниже - в 1,6%, как это было указано в недавнем отчете Всемирного банка. Основная причина снижения ожиданий роста экономики, по нашему мнению, заключается в ухудшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающей промышленности и стабильности отрицательного вклада в экономический рост со стороны сельского хозяйства, экспорт продукции которого упал во втором квартале, и ожидания по его возвращению так и не оправдались.

Отрицательный вклад в рост экономики внесла и небольшая девальвация рубля, так как она является главной причиной роста внутренней инфляции в целом ряде отраслей. В целом же, учитывая, что динамика цен на главный товар российского экспорта - нефть - отрицательная, ждать от декабря успехов мы бы не стали", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.