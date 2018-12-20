Рост на американском рынке акций продолжится - ITI Capital

"Американский фондовый рынок оказался одним из самых волатильных в начале четвертого квартала на фоне многих корпоративных скандалов, геополитики, снижения финансовых прогнозов и ожиданий на будущие периоды. Рынок до сих пор находится в состоянии переоценки и остается в пределах нижней границы поддержки (для S&P 500 это 2610 пунктов). В конце первого полугодия фондовый рынок США стал для инвесторов тихой гаванью и хорошей хеджевой стратегией против волатильности в Европе и на развивающихся рынках (EM) в связи с ростом долларовых ставок и замедлением роста экономики. После падения с начала октября динамика фондового рынка США и развивающихся рынков сравнялась. Для рекомендаций на 2019 г. мы отобрали наиболее перепроданные бумаги с хорошими фундаментальными показателями. Среди отраслевых секторов отметим медицинские услуги, производителей продуктов питания и напитков, розничную торговлю и потребительский сектор, нефтегазовые корпорации, технологии и медиа, а также страхование. В будущем году мы ожидаем активных слияний и поглощений в этих секторах. С начала года самые перепроданные сектора - это сектор нефтегазовой промышленности (-15%), добывающей промышленности (-13%) и финансовый сектор (-11%). Защитные сектора (сектор электроэнергетики (+9%), медицинских услуг(+7%) и коммуникаций (+6%)) показали лучший рост. Якорный сектор IT вырос на 3%. Следовательно, наибольший потенциал роста находится в наиболее перепроданных секторах. Среди отдельных акций лучшую динамику показали AMD и Tripadvisor (+80%) и Under Armour (+ 65%). В целом подсектор S&P 500 интернет продаж и медицинских услуг сохранил лидерство (+37%). "Хуже рынка" были GE (-60%), Mohawk (-56%), Western digital (-47%) и другие компании. В этом году американские компании в некотором смысле заменили для финансовых рынков количественное стимулирование со стороны ФРС США в ноябре 2008-октябре 2014 года. При этом корпорации обеспечивают приток денежных средств в значительно больших объемах, чем обеспечил за шесть лет американский регулятор ($4,5 трлн). По данным Bloomberg и S&P Capital IQ, американские компании в 2018 г. реинвестировали на рынке порядка $2,5 трлн с учетом сделок по слиянию и поглощению. Из анонсированных $2,5 трлн (по состоянию на конец ноября) американские компании фактически инвестировали обратно в рынок порядка $750 млрд (через M&A и дивиденды). До конца года мы ожидаем притока на сумму еще $1,3 трлн, (это 6% совокупной капитализации эмитентов из индекса S&P 500), включая сделки слияния и погашения на $800 млрд, пока невыплаченные дивиденды на $250 млрд и обратный выкуп акций на сумму $200 млрд. Остальные $400 млрд - в начале 2019 г. Следовательно, можно ожидать, что рост на американском рынке акций продолжится", - комментирует ситуацию главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.