Рубль сократил рост к доллару и усилил снижение к евро днем в четверг

Москва. 20 декабря. Доллар США сократил темпы снижения и остается лишь в небольшом минусе, евро, напротив, ускорил рост и уверенно повышается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне очередного падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 67,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 77,32 руб./EUR1, поднявшись на 51,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22,63 копейки - до 71,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 декабря на 25,89 копейки, до 67,371 руб./$1, и увеличил курс евро на 46,35 копейки, до 76,9377 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и ускорил снижение к евро на дневных торгах в четверг. Участники рынка реагируют на очередной обвал цен на нефть, обновивших минимум с сентября 2017 года по марке Brent. При этом российская национальная валюта не реагирует на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, демонстрируя более существенные колебания следом за динамикой пары "евро-доллар" на глобальном рынке.

В то же время поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых платежей декабря, приходящемуся на следующую неделю.

Курс американской валюты снижается к евро на Forex по итогам завершившегося в среду заседания ФРС США, ухудшившей прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на текущий и следующий годы. Прогноз экономического подъема на 2018 год снижен с 3,1% до 3%, на 2019 год - с 2,5% до 2,3%, на 2020 и 2021 годы - подтвержден на уровне 2% и 1,8% соответственно.

Кроме того, медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам декабрьского заседания указали на то, что в 2019 году руководители ФРС теперь планируют провести два повышения ставки вместо трех, ожидавшихся в сентябре.

Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов в четверг, при этом Brent обновила минимум с сентября 2017 года, в ходе торгов опускавшись ниже $55 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 3,16% - до $55,43 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 3,26%, до $46,6 за баррель.

Аналитики отмечают отсутствие интереса к рисковым активам на рынке в целом, вызванное решением Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономического прогноза.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стал отчет министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились всего на 497 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.

Как отметил в четверг исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, нефть вошла в период беспрецедентной волатильности на фоне увеличения роли геополитики на нефтяном рынке.

Он добавил, что не ожидает быстрого восстановления котировок нефти в ближайшее время, поскольку объявленное ОПЕК+ сокращение добычи еще не вступило в силу.

"Смягчение позиции ФРС - умеренный позитив для валют развивающихся стран, однако, безусловно, на фоне общего слабого риск-аппетита на глобальных рынках валютам emerging markets сложно демонстрировать ощутимое восстановление. Со второй половины сентября пара "доллар-рубль" большую часть времени проводит в диапазоне 65-68 руб./$1, который пока сохраняет актуальность. Слабый спрос на рисковые активы на глобальных рынках сдвигает пару к верхней границе диапазона", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Поддержку рублю оказывает декабрьский налоговый период, и в преддверии уплаты основных налоговых платежей (в понедельник-вторник, объем платежей может превысить 1 трлн рублей) экспортерам и их банкам представляется отличная возможность для продажи валютной выручки по привлекательному курсу. Также мы полагаем, что глобальная коррекция доллара в связи повышением неопределенности в отношении дальнейшей политики ФРС в 2019 году будет иметь более длительный характер и еще окажет более явную поддержку рублю в случае стабилизации нефтяных котировок", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"До конца года мы ожидаем, что российский рубль получит поддержку от продажи валюты экспортерами в период налоговых выплат, а также перед выплатой годовых бонусов. Однако нестабильный внешний фон едва ли позволит паре "доллар-рубль" закрепиться ниже отметки 67 руб./$1", - подчеркивают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,97%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 8,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 8,28% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,63% и 8,7% годовых соответственно.