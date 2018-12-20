Brent пытается "нащупать" поддержку на уровне $55 - ИК "ФИНАМ"

"В четверг цены на нефть продолжают снижаться, теряя 3,45% по эталонному сорту Brent. Тотальный уход от риска на биржах США не обошел стороной и цены на "черное золото". Такое стремительное снижение нефтяных котировок лишний раз должно напомнить участникам рынка, что фьючерсные контракты на BRENT и WTI являются финансовым инструментом, динамика которых по большей части формируются движениями капитала, работой алгоритмических систем и эмоциями игроков. На данном этапе распродажа на американских фондовых рынках оказывает серьезное давление на нефтяные котировки, торгующиеся с оглядкой на динамику заокеанских индексов. Тем не менее, сейчас цена эталонного сорта Brent пытается "нащупать" поддержку на уровне $55 и при смене настроений игроков сможет подняться к отметке $59", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.